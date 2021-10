Fußball-NR-Doppelpass

vor 18 Min.

Teilerfolg für TSG Untermaxfeld

Plus Die TSG bleibt in der Kreisliga Ost zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Wie Spielertrainer Daniel Eisenhofer das 1:1 gegen die DJK Langenmosen bewertet.

Von Benjamin Sigmund

Die TSG Untermaxfeld ist auch im vierten Spiel unter dem Trainerduo Daniel Eisenhofer/André Ruf ungeschlagen geblieben. In einem umkämpften, aber niveauarmen Kreisligaspiel trennten sich die Mösler 1:1 von der DJK Langenmosen.

