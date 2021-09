Ralf Palfy hört als Trainer des SC Rohrenfels auf

Plus Trainer Ralf Palfy hört mit sofortiger Wirkung beim Kreisklassisten SC Rohrenfels auf. Warum der Zeitpunkt überraschend ist und wer seine Nachfolger sind.

Rohrenfels Paukenschlag beim SC Rohrenfels. Trainer Ralf Palfy ist am Sonntag nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Holzheim mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. Für den 56-Jährigen übernehmen als Interimslösung zunächst die beiden spielenden Co-Trainer Nils Lahn und Matthias Stegmeir.