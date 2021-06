Fußball

vor 50 Min.

Schiedsrichter-Talent Jonas Krzyzanowski: Auf dem Weg nach oben

Plus Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski ist erneut aufgestiegen und pfeift künftig in der Bayernliga. Was der 18-Jährige zu seiner Karriere sagt, wie akribisch er arbeitet und welche Ziele er sich gesteckt hat.

Von Benjamin Sigmund

Als Jonas Krzyzanowski sein erstes Fußballspiel leitet, ist er gerade zwölf Jahre alt. Er beginnt im Jugendbereich und klettert danach die Karriereleiter im Eilzug nach oben. Inzwischen sind sechs Jahre vergangen, der Neuburger ist 18 Jahre alt. Ab der kommenden Saison wird er Spiele in der Bayernliga pfeifen, ihm ist damit der Durchmarsch gelungen. Er benötigte nur eine Saison in der Landesliga, um sich für den nächsten Schritt zu empfehlen.

