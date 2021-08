Severin Birkelbach auf dem Jakobsweg: Zwischen Strapazen und Emotionen

Plus Severin Birkelbach hat in 74 Tagen den 2965 Kilometer langen Jakobsweg zurückgelegt. Welche Erfahrungen der Trainer des BSV Neuburg dabei gemacht hat.

Es sind bestimmte Ereignisse oder (unvergessliche) Erlebnisse, die nicht nur die Sichtweise eines Menschen auf bestimmte Dinge signifikant verändern. Nicht selten nehmen dadurch auch die Lebenseinstellung sowie der Blick auf den täglichen Alltag eine ganz neue, oftmals sogar unerwartete und überraschende Wendung.