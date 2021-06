Trotz 0:4 gegen Pipinsried: Ehekirchen schlägt sich wacker

Landesligist FC Ehekirchen zeigt in seinem zweiten Testspiel gegen den Regionalliga-Aufsteiger aus Pipinsried vor allem in der Defensive eine gute Leistung.

Auch wenn die Landesliga-Kicker des FC Ehekirchen am Dienstagabend ihre erste Testspiel-Niederlage hinnehmen mussten, fiel das Fazit von Spielertrainer Michael Panknin durchaus positiv aus. Zum einen ging es gegen den souveränen Regionalliga-Aufsteiger FC Pipinsried. Zum anderen hatte seine Truppe trotz der 0:4-Niederlage über weite Strecken vor allem defensiv eine gute Leistung geboten.

„Uns war klar, dass es eine Partie werden würde, in der wir dem Gegner viel hinterherlaufen und vor allem in der Defensive gut stehen müssen. Mit Ausnahme der ersten und letzten zehn Minuten ist uns das auch ziemlich gut gelungen“, meinte Panknin. Über welche Qualitäten die Gäste gerade vor dem gegnerischen Kasten verfügen, wurde gleich in der Anfangsphase deutlich. Zwei Chancen, zwei Tore – so lautete die FCP-Bilanz nach fünf Minuten. Pablo Pigl (2.) und Lucas Schraufstetter schossen die Truppe des neuen Trainers Andreas Thomas schnell mit 2:0 in Front.

Hausherren liefern dem Favoriten eine Partie auf Augenhöhe

Danach fingen sich die Hausherren jedoch und lieferten dem Favoriten eine Partie auf Augenhöhe. Auch wenn der FC Pipinsried deutlich mehr Ballbesitz hatte, kam er in der Folgezeit kaum einmal zu hochkarätigen Möglichkeiten. Die beste FCE-Chance zum Anschlusstreffer hatte Neuzugang Astrit Topalaj, der nach einem schnell ausgeführten Freistoß aus acht Metern nur das Außennetz traf (42.).

Auch nach Wiederbeginn änderte sich am Spielgeschehen wenig. Pipinsried dominierte und hielt den Ball zumeist in den eigenen Reihen. Doch je näher es in Richtung Ehekirchener Strafraum ging, umso engmaschiger wurde das FCE-Abwehrnetz. Erst in der 83. und 90. Minute machten die Gäste erneut durch Pigl sowie den in der Halbzeitpause eingewechselten Peter Guinari die Tore drei und vier.

„Gerade im Hinblick auf unsere künftigen Partien in der Landesliga, in denen wir zumeist weniger Ballbesitz haben werden, war das heute ein sehr guter Test. Darauf lässt sich aufbauen“, so Panknin.

FC Ehekirchen: Lenk, Labus, Ledl. Chr. Hollinger (46. Seitle), Panknin, Topalaj (46. Müller), Avdic, Spieler (46. M. Rutkowski), J. Hollinger, S. Schröttle, Schaller.