Testspiele: Ehekirchen feiert ein Schützenfest, VfR nur eine Halbzeit stark

Panknin/Schröttle-Truppe gewinnt beim Bezirksligisten FC Mertingen mit 7:1. Lilaweiße unterliegen dagegen beim Südost-Landesligisten TV Aiglsbach mit 2:5.

Auch am vergangenen Wochenende standen für die beiden Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen und VfR Neuburg weitere Vorbereitungspartien auf dem Programm. Während der FCE seine Auswärtspartie beim Bezirksligisten FC Mertingen mit 7:1 gewann, mussten sich die Lilaweißen beim Südost-Landesligisten TV Aiglsbach mit 2:5 geschlagen geben. Bereits am Freitag war auch Kreisligist TSG Untermaxfeld erstmals im Einsatz. Die Rückel-Truppe verlor daheim gegen den SV Kasing deutlich mit 0:4.

Mertingen – Ehekirchen 1:7

Im dritten Testspiel ist beim FC Ehekirchen der Knoten geplatzt. Sage und schreibe sieben Treffer gelangen den Gästen beim FC Mertingen, der in der Vorwoche noch beim VfR Neuburg mit 2:1 die Oberhand behalten hatte. Bereits zur Pause hatten die in allen Belangen überlegenen Ehekirchener durch Treffer von Nico Ledl (2.), Matthias Rutkowski (21.), Max Seitle (31.) und Simon Schröttle (38./Elfmeter) eine deutliche 4:0-Führung herausgeschossen. Aber auch im zweiten Abschnitt steckte der FCE nicht zurück und legte noch drei weitere Tore durch Michael Panknin (48.), Muris Avdic (66.) und Julian Hollinger (84.) nach. Für Mertingen traf David Bestle (72.).

Weiter in Sachen Vorbereitungspartien geht es für die Panknin/Schröttle-Truppe am Donnerstag (18.30 Uhr) daheim gegen den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Pöttmes.

Aiglsbach – VfR Neuburg 5:2

Zweigeteilt war das Fazit von VfR-Spielertrainer Alexander Egen, das er nach der Partie in Aiglsbach zog. „Gerade in der ersten Hälfte haben wir – unter anderem durch unser hohes Pressing und die große Laufbereitschaft – eine sehr gute Leistung abgeliefert. Das war mit Sicherheit eine deutliche Steigerung zur Niederlage eine Woche zuvor gegen Mertingen“, so Egen. Auch wenn die Hausherren in der 14. Minute durch Stefan Liebler gingen, agierten die Lilaweißen weiterhin zielstrebig und konnten das Match bis zur Pause durch Tore von Neuzugang Yannick Woudstra (30.) und Co-Trainer Sebastian Habermeyer (33.) sogar drehen.

„Was wir dann im zweiten Durchgang gezeigt haben, war sicherlich nicht das, was ich von den Jungs sehen wollte“, berichtet Egen. Auch bedingt durch zahlreiche Wechsel sei der Spielfluss „etwas ins Stocken“ geraten. Als Entschuldigung wollte dies der VfR-Übungsleiter allerdings nicht gelten lassen: „Es darf uns nicht passieren, dass es einen derartigen Bruch in unserem Spiel gibt, wenn wir den einen oder anderen Akteur ein- beziehungsweise auswechseln. In dieser Phase haben wir es den Aiglsbachern schlichtweg zu einfach gemacht.“ Die Hausherren nutzten nach Wiederbeginn die neuen Freiheiten zu vier weiteren Treffern durch Manfred Gröber (54./66./88.) und erneut Liebler (61./Elfmeter) zum 5:2-Endstand.

Das nächste Testspiel absolviert der VfR Neuburg bereits am Donnerstag (19 Uhr) in der heimischen Sparkassen-Arena gegen den FC Stätzling ( Bezirksliga Nord).

Untermaxfeld – Kasing 0:4

Bereits zur Pause lagen die Mösler nach einem Treffer von Patrick Palfy (30.) sowie einem Eigentor durch Fabian Vollmeier (31.) mit 0:2 zurück. Mit einem Doppelpack von Fabian Burchard (68./90.+2) schraubten die Gäste das Ergebnis in Durchgang zwei noch in die Höhe. Bei der TSG Untermaxfeld kamen auch die Neuzugänge Andre Ruf (Rückkehrer vom SV Wagenhofen), Daniel Vetter und Benedikt Buttmann (beide FC Zell/Bruck) zum Einsatz. (disi)