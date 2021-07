Testspiele: Viel Licht, aber auch (noch) Schatten

VfR Neuburg zeigt sich beim 5:1-Sieg gegen Stätzling im zweiten Durchgang torhungrig. FC Ehekirchen siegt im Derby gegen Pöttmes mit 3:0.

Zwei weitere Vorbereitungspartien standen am Donnerstagabend für die Fußball-Landesligisten VfR Neuburg und FC Ehekirchen auf dem Plan. Während die Lilaweißen gegen den Bezirksligisten FC Stätzling zu einem 5:1-Erfolg kamen, behielt der FCE im Derby gegen den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Pöttmes mit 3:0 die Oberhand.

VfR Neuburg – Stätzling 5:1

„Ich denke, wir haben heute eine ganze Menge von dem gesehen, wie wir in der anstehenden Saison auftreten und spielen wollen“, so VfR-Spielertrainer Alexander Egen. Und weiter: „Wir müssen uns zutrauen, mutig und mit Risiko den Gegner hoch anzulaufen und unter Druck zu setzen. Wir werden dann immer wieder zu Ballgewinnen und Umschaltmomenten kommen, die es uns ermöglichen, neue Räume zu bespielen.“ Dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alles nach Wunsch laufe, sei laut Egen „völlig normal. Die Jungs müssen sich erst auf die neue Spielweise einstellen und diese verinnerlichen. Wenn uns das aber gelingt, dürfte es für unsere Gegner in der Landesliga mit Sicherheit sehr schwer werden, uns zu schlagen.“

Die Gäste aus Stätzling taten sich in dieser Testpartie in der Tat überaus schwer, gegen das dauerhafte Pressing der Lilaweißen einen gezielten Spielaufbau auf den Platz zu bekommen. Immer wieder eroberten sich die Hausherren frühzeitig das Spielgerät. Lediglich der finale Pass in die Spitze wollte zunächst nicht so recht gelingen. Nachdem Fabian Scharbatke zunächst noch die Querlatte getroffen hatte (19.), musste schließlich eine Standardsituation zur VfR-Führung herhalten: Matthias Riedelsheimer köpfte einen Eckball von Sebastian Habermeyer zum 1:0 ein (33.).

Unmittelbar nach Wiederbeginn hatten die Gäste sogar die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Keeper Marcel Frohmajer reagierte gegen den freistehenden David Trinkl stark (50.). Ausgerechnet in der beste Stätzlinger Phase schlugen die Einheimischen eiskalt zu. Nach einem schnellen Einwurf und einer schönen Scharbatke-Vorlage stellte Habermeyer auf 2:0 (51.). Je länger diese Partie nun dauerte, umso mehr schwanden der Truppe von Andreas Jenik, die rund zwei Wochen später als die Neuburger in den Trainingsbetrieb eingestiegen waren, die Kräfte. Neuzugang Michael Belousow per Kopfball (63.), Fabian Scharbatke mit einem Heber über FC-Torhüter Daniel Mrozek (63.) und Ray Bishop mit einer tollen Einzelleistung (68.) erhöhten auf 5:0, ehe Nick Sautter zumindest noch der verdiente Ehrentreffer für den FC Stätzling – unmittelbar nach einer VfR-Ecke – gelang (75.).

„Natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn wir hinten die Null gehalten hätten. Nachdem wir diese Begegnung auf Video aufgezeichnet haben, werden wir uns sicherlich nochmals anschauen, was wir in der Entstehung falsch gemacht haben“, meinte Egen, der den Blick bereits auf das nächste Testspiel am Sonntag (17 Uhr) beim Bezirksligisten TSV Meitingen richtete. „Die Meitinger haben bekanntlich in jedem Jahr eine richtig gute Truppe. Diesbezüglich werden wir dort richtig gefordert sein.“

Ehekirchen – Pöttmes 3:0

Auch wenn seine Schützlinge erstmals während der diesjährigen Vorbereitung ohne Gegentreffer blieben, fiel das Fazit von Simon Schröttle eher zweigeteilt aus. „Nachdem wir in der ersten Halbzeit eher schleppend in diese Partie gekommen sind, haben wir es ab der 30. Minute deutlich besser gemacht und auch dreimal getroffen“, so der FCE-Spielertrainer. In die Torschützenliste konnten sich dabei Christoph Hollinger (33./45.) und Matthias Rutkowski (43.) eintragen.

Was Schröttle dann in den zweiten 45 Minuten von seiner Truppe zu sehen bekam, gefiel ihm indes ganz und gar nicht. „Ich hatte fast den Eindruck, als ob wir den Gegner in dieser Phase nicht mehr richtig ernst genommen haben. Die wenigen hochkarätigen Möglichkeiten, die wir uns noch erarbeiten konnten, haben wir dann auch noch leichtfertig vergeben“, so der 29-Jährige, der in dieser Saison bekanntlich gemeinsam mit „Rückkehrer“ Michael Panknin das gleichberechtigte Trainer-Duo beim Landesligisten bildet.

Trotz der „kleinen Enttäuschung“ sieht Schröttle sein Team aber auch dem richtige Weg. „Ich denke, dass gerade die Akteure, die bereits in der vergangenen Saison bei uns waren und daher schon wissen, wie wir spielen wollen, sich taktisch und spielerisch enorm verbessert haben“, sagt der FCE-Abwehrchef und verrät: „An unserer grundsätzlichen Spielweise wird sich nicht viel verändern. Vielmehr wollen wir an gewissen Feinheiten arbeiten, um gemeinsam den nächsten Schritt zu machen.“

Bereits am Samstag (15 Uhr) besteht in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena gegen den VfB Eichstätt 2 – laut Schröttle „ein Kontrahent auf Augenhöhe“ – die nächste Gelegenheit, weiter am Feinschliff zu arbeiten.