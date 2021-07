Fußball

vor 32 Min.

Thomas Schmalzl: „Das ist jedes Mal eine Watschn für die Jugendtrainer“

Plus Der neue Trainer des SV Karlshuld, Thomas Schmalzl, hat 16 Abgänge, aber auch 15 Neuzugänge zu verzeichnen. Der Fokus liegt dabei auf dem eigenen Nachwuchs.

Von Roland Geier

Nach der langen Fußballpause stellte der SV Karlshuld am Sonntag traditionell seinen Anhängern die Neuzugänge vor, die in der Saison 2021/2022 für die Grünhemden auf Punktejagd gehen werden. Während die erste Mannschaft in der Kreisliga Donau/Isar 1 startet, spielt die Reserve des SVK in der B- Klasse 1.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

