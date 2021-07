Fußball

18:01 Uhr

Toto-Pokal: „David“ SC Rohrenfels möchte den „Goliath“ TSV Aindling ärgern

Plus A-Klassen-Meister SC Rohrenfels bekommt es am Mittwochabend in der vierten Runde mit dem Bezirksligisten TSV Aindling zu tun. Was Trainer Ralf Palfy von seiner Mannschaft erwartet.

Von Dirk Sing

Auch wenn die Punktrunde in der Kreisklasse Neuburg für den SC Rohrenfels erst am 14. August mit dem Derby beim SV Wagenhofen beginnt, steht am Mittwoch bereits das erste Saison-Highlight auf dem Programm. In der vierten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene empfängt der amtierende Meister der A-Klasse Neuburg ab 18.30 Uhr den ambitionierten schwäbischen Bezirksligisten TSV Aindling.

