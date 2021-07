Fußball

vor 35 Min.

Trainerduo des FC Ehekirchen im Interview: „Die Kommunikation ist entscheidend“

Zuversichtlich für die neue Saison: Das Trainerduo Simon Schröttle (links) und Michael Panknin startet am heutigen Freitag mit dem FC Ehekirchen beim FC Kempten in die Spielzeit.

Plus Der FC Ehekirchen, der mit Simon Schröttle und Michael Panknin auf ein Trainerduo setzt, startet in Kempten in die Saison. Wie die Zusammenarbeit funktioniert und warum verschiedene Meinungen hilfreich sind.

Von Benjamin Sigmund

Für den FC Ehekirchen geht am Freitag (18.45 Uhr) eine lange Vorbereitung zu Ende. Am ersten Spieltag der Landesliga Südwest ist die Mannschaft beim FC Kempten zu Gast. Die Neuburger Rundschau hat sich vor dem Start mit Ehekirchens Trainerduo Michael Panknin und Simon Schröttle unterhalten.

