Trainerwechsel beim SV Sinning

Willi Keller hat beim A-Klassisten SV Sinning aufgehört. Florian Pinter übernimmt bis zur Winterpause.

Sinning Einen Trainerwechsel hat es beim Fußball-A-Klassisten SV Sinning gegeben. Bereits beim 0:5 am Sonntag gegen den FC Zell/Bruck coachte der bisherige Co-Trainer Florian Pinter die Mannschaft. Vorgänger Willi Keller stand letztmals beim Spiel davor in der Verantwortung. In Bertoldsheim steuerte er zwei Tore zum 3:0-Erfolg bei.

Abteilungsleiter Stefan Gastl bestätigte den Rücktritt Kellers: „Willi hat aus privaten und sportlichen Gründen hingeschmissen. Dieser Schritt hat sich angedeutet.“ Bis zur Winterpause stehe er dem SVS noch als Spieler zur Verfügung. Ob er danach weiterhin für den Verein aufläuft, sei noch nicht entschieden.

SV Sinning spielt am Sonntag in Feldkirchen

Derzeit hängt Sinning der eigenen Erwartungshaltung hinterher. Mit elf Punkten belegt man in der A-Klasse Neuburg lediglich Platz elf. Eine Entwicklung, die Gastl nicht gefällt: „Wir hatten beim Trainingsauftakt 30 Mann im Training und haben uns die Saison ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollten wir oben mitspielen.“ Inzwischen seien mehr Spieler der Reserve als der ersten Mannschaft bei den Übungseinheiten dabei, was auch für Keller eine unbefriedigende Situation war. Florian Pinter wird die Mannschaft zunächst in den noch ausstehenden drei Spielen bis zur Winterpause betreuen. Am Sonntag (14 Uhr) ist der SV Sinning bei Schlusslicht Feldkirchen zu Gast. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Wir befinden uns ganz klar im Abstiegskampf“, so Gastl. Danach trifft der SVS auf die DJK Brunnen und spielt zum Abschluss beim FC Staudheim.

Ob Pinter auch im kommenden Jahr Trainer des SV Sinning sein wird, stehe laut Abteilungsleiter Gastl noch nicht fest. Diese Woche finde eine Vorstandssitzung statt, in der man das weitere Vorgehen besprechen will.

