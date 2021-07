Fußball

VfR Neuburg: Es ist noch sehr viel Luft nach oben“

Traf am Mittwoch an seiner ehemaligen Wirkungsstätte: VfR-Neuzugang Julian Mayr (rechts). Am Samstag bekommen es der Mittelfeldakteur und seine Teamkollegen mit dem VfB Durach zu tun.

Plus Mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien ist der VfR Neuburg in die neue Saison gestartet. Am Samstag gegen Durach soll auch die Leistung passen.

Von Dirk Sing

Nein, an chronischen Schlafstörungen leidet Alexander Egen eigentlich nicht. Doch die Nacht nach dem 2:2-Unentschieden im Landesliga-Derby beim FC Ehekirchen war für den Spielertrainer des VfR Neuburg ziemlich kurz. „Ich habe in der Tat sehr wenig geschlafen“, berichtet Egen. Der Grund für seine mehr oder minder freiwillig verkürzte Nachtruhe war indes zweischichtig. Zum einen habe sich der 30-Jährige die vorangegangenen 90 Minuten gegen den FCE nochmals komplett im Video zu Gemüte geführt. Zum anderen sei ihm der insgesamt unbefriedigende Auftritt seiner Schützlinge nicht aus dem Kopf gegangen.

