VfR Neuburg will "so lange wie möglich oben dabeibleiben“

Plus Fußball-Landesligist VfR Neuburg startet am Dienstag in die Vorbereitung auf die Saison 2021/2022. Cheftrainer Alexander Egen freut sich über einen „gesunden“ Konkurrenzkampf in seinem 23 Akteure umfassenden Kader. Abstimmung über den Spielmodus

Von Dirk Sing

Es schien fast so, als wollte der Wettergott nicht zum Spielverderber werden. Als die Landesliga-Kicker des VfR Neuburg am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in ihre Vorbereitung auf die Saison 2021/2022 starteten, schloss der Himmel nahezu pünktlich seine Schleusen. Bis auf den verletzten Torhüter Dominik Jozinovic (möchte nach seinem Kreuzbandriss vor sechs Monaten im August wieder ins Training einsteigen), den erkrankten Fabian Heckel sowie die beruflich verhinderten Hakan Düzgün, Marco Bader und Semih Coklar (SG Quelle Fürth) konnte Trainer Alexander Egen sein komplettes Team begrüßen. Darunter auch die Neuzugänge Philipp Mayr (FC Gerolfing), Yannick Woudstra (TuS Geretsried), Michael Belousow (FC Pipinsried), Michael Edenhofer (TSV Rain), Max Jahner, Julian Mayr und Sebastian Rutkowski (alle FC Ehekirchen).

