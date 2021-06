VfR und FCE: Aufgalopp mit viel Luft nach oben

Während der FC Ehekirchen in seiner ersten Vorbereitungspartie gegen den Kissinger SC nur zu einem 1:1-Remis kommt, unterliegt der VfR Neuburg dem Bezirksligisten FC Mertingen mit 1:2. Am 27. Juli treffen die beiden Landesligisten im Derby aufeinander.

Die ersten Testspiele standen am Samstag für die Landesligisten FC Ehekirchen und VfR Neuburg auf dem Programm. Während es für der FCE gegen den Kreisligisten Kissinger SC nur zu einem 1:1-Unentschieden reichte, mussten sich die Lilaweißen dem Bezirksligisten FC Mertingen mit 1:2 geschlagen geben.

Für jede Menge Gesprächsstoff dürfte auf beiden Seiten zudem die Veröffentlichung des Spielplans der Landesliga Südwest-Saison 2021/2022 gesorgt haben. Bereits am zweiten Spieltag (Mittwoch, 28. Juli, 18.30 Uhr) steigt nämlich in der Elektro-Schmaus-Arena das Lokalderby zwischen den Panknin/Schröttle-Schützlingen sowie der Truppe von Cheftrainer Alexander Egen. „Ein solches Derby zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist gerade für die Zuschauer mit Sicherheit eine tolle Sache“, meint FCE-Abteilungsleiter Markus Bissinger und fügt hinzu: „Auch die Teams wissen sofort, wo sie leistungsmäßig aktuell stehen.“

Laut FCE-Abteilungsleiter Markus Bissinger eine "typische erste Vorbereitungspartie"

Der erste Auftritt „seiner“ Truppe am Samstagmittag gegen Kissing sei laut dem Ehekirchener Fußballchef eine „typische erste Vorbereitungspartie“ gewesen. Lob hatte Bissinger vor allem für den Gegner parat: „Ich war wirklich überrascht, wie gut die Kissinger waren. Die haben das wirklich sehr ordentlich gemacht.“ Es dauerte schließlich bis zur 69. Minute, ehe der mit Michael Panknin gleichberechtigte Spielertrainer Simon Schröttle die Hausherren per Strafstoß in Führung brachte. Diese egalisierte Marius Honsak mit seinem 1:1-Ausgleichstreffer (81.), der zugleich auch den Endstand bedeutete. Bis auf den angeschlagenen David Pickhard kamen sämtliche Neuzugänge (Sebastian Hackenberg, Astrit Topalaj, Pascal Schittler, Muris Avdic, Markus Müller, Michael Panknin, Max Seitle, Robin Spieler und Luca Jurida) zum Einsatz.

Ihr nächstes Testspiel absolvieren die FCE-Kicker bereits am Dienstag. Ab 19 Uhr bekommen sie es dabei auf heimischem Gelände mit dem Regionalliga-Aufsteiger FC Pipinsried zu tun.

In seiner Begegnung gegen den Bezirksligisten FC Mertingen lag der VfR Neuburg bereits zur Pause mit 0:2 zurück. FC-Spielercoach Bernhard Schuster (29.) und Christoph Binder (40.) hatten die forschen Gäste in Führung gebrachte. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wechselte VfR-Coach Alexander Egen munter durch und brachte frische Kräfte. Doch bis zum Schlusspfiff sprang lediglich noch der 1:2-Anschlusstreffer des kurz zuvor eingewechselten Torjägers Fabian Scharbatke heraus (72.). Von den Neulingen kamen Torhüter-Rückkehrer Philipp Mayr sowie Yannick Woudstra, Michael Belousow, Sebastian Rutkowski und Maximilian Jahner zum Einsatz.

Unterlagen mit dem VfR Neuburg gegen Mertingen: Trainer Alexander Egen (rechts) und Max Jahner (links). Foto: Daniel Worsch

Nach einer erneut intensiven Trainingswoche steht für die Lilaweißen am kommenden Samstag (18 Uhr) die nächste Testpartie auf dem Terminkalender. Dann geht es zum Südost-Landesligisten TV Aiglsbach, der von Michael Wittmann trainiert wird.