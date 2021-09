Wolfgang Rückel hört als Trainer der TSG Untermaxfeld auf

Plus Untermaxfelds Coach nennt eine Auseinandersetzung mit dem Verband als Hauptgrund. Warum er keine Lust mehr auf Fußball verspürt und wer seine Nachfolger sind.

Wolfgang Rückel hat seine Tätigkeit als Trainer des Kreisligisten TSG Untermaxfeld mit sofortiger Wirkung beendet. Seine Nachfolger sind der bisherige Co-Trainer Daniel Eisenhofer und André Ruf.