XXL-Umbruch beim TSV Burgheim

Plus Auf den neuen Spielertrainer Mario Huber und seinen Kollege Florian Pickhard wartet in dieser Kreisliga-Saison die Hauptaufgabe, eigene Nachwuchsspieler zu entwickeln.

Wer am Freitagabend als „Zaungast“ den Weg auf die Sportanlage des TSV Burgheim gefunden hatte, dürfte sich durchaus ungläubig die Augen gerieben haben. Es war nicht etwa eine verstärkte Nachwuchs-Mannschaft, die da ihre Übungen mit und ohne Ball bestens gelaunt, aber konzentriert absolvierte. Vielmehr stand der offizielle Trainingsauftakt der Kreisliga-Herren auf dem Programm.