vor 38 Min.

Fußballer müssen weitersuchen

Der SC Feldkirchen hat noch immer keinen Fußball-Abteilungsleiter gefunden. Positive Nachrichten gibt es hingegen aus der Jugendabteilung. Erwin Lösch wird für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet

Kürzlich führte der SC Feldkirchen seine Hauptversammlung im vereinseigenen Sportheim durch. Unter Einhaltung des erstellten Hygiene-Konzeptes standen unter anderem Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft auf dem Programm.

Zuvor trug der 1. Vorsitzende Thomas Häckel den anwesenden Mitgliedern seinen Jahresbericht 2019 vor. Höhepunkt war hierbei sicherlich der Aufstieg der Herrenmannschaft in die A-Klasse Neuburg. Zudem wurden mehrere Vereinsaktivitäten und Papiersammlungen durchgeführt. Da das Amt des Vereinskassiers seit fast drei Jahren unbesetzt ist und interimsmäßig von Häckel ausgeführt wurde, ging seine Darlegung nahtlos in den Finanzbericht über. Hierbei gab es für die Mitglieder eine frohe Kunde. Nach der Fertigstellung des Um- und Neubaues des Vereinsheims konnte Ende 2019 das letzte Darlehen zurückgezahlt werden, womit der Verein wieder schuldenfrei ist. Häckel bezeichnete die Abbezahlung der Schulden in den vergangenen Jahren als eine „echte Mammut-Leistung“ für einen kleinen Verein wie den SC Feldkirchen.

Es folgten die Berichte der Abteilungsleiter. Hierbei konnte die Jugendabteilung viel Positives vermelden. So gab es im vergangenen Jahr viele neue Kinder, Jugendliche und ehrenamtliche Helfer. Außerdem konnte 2020 ein Sommer-Trainingscamp mit dem FC Augsburg durchgeführt werden, welches bei allen Teilnehmern sehr gut ankam. Für die Sommerferien 2021 wird aktuell eine Wiederholung geplant.

Die anschließenden Ehrungen übernahm der ehemalige Kreisvorsitzende des BLSV, Fritz Goschenhofer. Geehrt wurden Günter Fuchs und Walter Nestmeier für zehnjährige Mitgliedschaft. Thomas Häckel bringt es auf 20 und Gaby Regnet auf 30 Jahre. Der ehrenamtlich aktive Peter Griebel wurde für 40 Jahre und Erwin Lösch für stolze 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Außerdem wurden Florian Held für fünf Jahre und Andreas Schimmer für 25 Jahre ehrenamtliche Arbeit geehrt.

Im Anschluss folgten die Vorstandswahlen. Zum großen Teil blieb die Besetzung der Ämter dabei gleich. Neu hinzu kamen Michael Neumaier als Vereinskassier, Kai Golowko als erster Jugendleiter und Martin Appel als zweiter Jugendleiter. Die Geschicke der Frauenfußball-Abteilung leiten ab sofort Sandra Habermeier und Claudia Hotze. Unbesetzt bleibt hingegen weiterhin die Abteilungsleitung der Herrenfußballer. Ein Dank wurde den ausgeschiedenen Vorstandschaftsmitgliedern Walter Nestmaier, Siegfried Griebel und Mathias Roigk für ihren ehrenamtlichen Einsatz ausgesprochen. Nach rund drei Stunden konnte Häckel dann die etwas ungewöhnliche Hauptversammlung für beendet erklären. (scf)

