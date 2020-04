vor 22 Min.

„Fußballparty“ vor der Absage

In diesem Jahr steht die 25. Auflage des Illdorfer Grümpelturniers auf dem Plan. Doch das Jubiläum scheint der Corona-Krise zum Opfer zu fallen. Halle als Alternative?

Von Dirk Sing

Bei vielen Vereins- und Hobbyfußballern in und auch außerhalb der Region zählt es bereits seit unzähligen Jahren zum absoluten Pflichtprogramm: Das Grümpelturnier des FC Illdorf! Wenn die Punktrunde sowohl im Herren- als auch Damen-Bereich beendet ist, feiern die Kicker in der Regel Mitte oder Ende Juni auf dem FCI-Sportgelände eine große stimmungsvolle Party, bei der der Fußball nicht unbedingt im Mittelpunkt steht. Vielmehr hat sich diese Veranstaltung zu einer perfekten Mischung aus Sport und Feiern entwickelt.

Wie gut dieser Mix angenommen wird, zeigt allein schon die Tatsache, dass in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum auf dem Programm steht: Bereits zum 25. Mal sollen am 19. und 20. Juni rund 50 Mannschaften auf den drei Kleinfeldern in ihren oftmals fantasievollen und lustigen Trikots und Outfits auf Torjagd gehen.

Verantwortliche sind viel am Diskutieren

Ob es jedoch tatsächlich zu diesem traditionsreichen Event kommen wird, steht angesichts der derzeitigen Corona-Krise allerdings noch in den Sternen. „Intern sind wir natürlich auch viel am Diskutieren“, sagt Chef-Organisator Stefan Riedlberger. Letztlich wolle man jedoch bezüglich einer (möglicherweise) endgültigen Entscheidung bis nach Ostern warten. „Man muss einfach sehen, wie sich diese ganze Corona-Geschichte weiterentwickelt“, so Riedlberger und ergänzt: „Am Ende hängt es sicher auch davon ab, was der Bayerische Fußball-Verband, aber auch der Staat entscheiden.“ Sprich: Sollte beispielsweise in der laufenden Saison kein Amateur-Fußball mehr gespielt werden, hätte sich auch eine Durchführung des Grümpelturniers automatisch erledigt. Aber selbst im Falle einer Wiederaufnahme gäbe es laut Riedlberger durchaus Probleme. „Würde die Punktrunde bis Ende Juni verlängert werden, müsste man sich ebenfalls ernsthafte Gedanken machen, ob es überhaupt Sinn macht, dieses Turnier am 19./20. Juni durchzuführen. Schließlich nehmen ja auch viele Vereinsspieler immer gerne daran teil.“

Veranstaltung zählt zu den großen Einnahme-Quellen des FC Illdorf

Finanziell würde eine Absage des Grümpelturniers freilich auch den FC Illdorf selbst nicht unerheblich treffen. „Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass diese Veranstaltung zu den großen Einnahme-Quellen unseres Vereins zählt“, verrät Riedlberger. Ein Großteil des jährlichen Gewinns werde laut dem FCI-Verantwortlichen dafür hergenommen, um das Darlehen, das bei der Sportheim-Sanierung vor rund zehn Jahren aufgenommen wurde, zu begleichen. Aber selbst bei einem (wahrscheinlichen) Turnier-Ausfall wäre das „für unseren Klub aus finanzieller Sicht definitiv kein Welt-Untergang. In der aktuellen Situation gibt es in der Welt auf alle Fälle wichtigere Dinge als den Sport“.

Auch über einen möglichen "Plan B" wurde schon nachgedacht

Nichtsdestotrotz haben Riedlberger und seine Orga-Kollegen bereits über einen „Plan B“ nachgedacht. „Sollte das Grümpelturnier tatsächlich nicht stattfinden können, gibt es die Überlegung, möglicherweise als Alternative im Winter ein Hallenturnier auf die Beine zu stellen. Das haben wir ja bereits vor einigen Jahren schon einmal gemacht – und die Resonanz war prima“, sagt Riedlberger, der zugleich betont: „Natürlich ist hier noch nichts spruchreif. In diesem Fall würden wir das aber mehr für die ganzen Aktiven, die einfach gerne zusammen kicken wollen, und weniger für unseren Verein machen.“

Eine Entscheidung, ob zumindest die Freiluft-Veranstaltung ausgetragen wird, werde laut Riedlberger „mit Sicherheit in naher Zukunft fallen. Schließlich ist das Ganze ja auch für uns als Veranstalter trotz der jahrelangen Routine und Vorarbeit mit viel Aufwand und Planung verbunden“.

