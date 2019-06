vor 19 Min.

Geglücktes Comeback

Voller Zuversicht gingen die beiden Volleyball-Teams des TSV Neuburg beim Regental-Cup an den Start. Am Ende holten sich beide den neunten Platz.

Zwei U-13-Teams nehmen nach einer Pause wieder am Regental-Cup teil. Wie sie beim Freiluftturnier abgeschnitten haben.

Auch zwei Teams der Volleyballabteilung des TSV Neuburg waren beim größten europäischem Jugend-Volleyball-Freiluftturnier in Regenstauf nahe Regensburg dabei. Über 200 Mädchen- und Jungenmannschaften aus Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowakei, Holland, Italien und Polen beteiligten sich von der U13 bis zur U20. Darunter die Neuburger U-13-Mädchen, die zwei Mannschaften stellten.

Nachdem der TSV in den vergangenen Jahren nicht am Turnier teilnahm, war der Verein heuer wieder am Start. Team 1 mit Verena Kaufman, Lisa Liebl, Leonie Mayer, Tessa Nägler und LeNa Tran startete in der Leistungsklasse A und hielt gegen die starken Gegnerinnen gut mit. Gerade in den gelungenen Annahmen der Aufschläge von oben sah Trainerin Katerina Heimbuch eine Leistungssteigerung und war zufrieden mit dem Einsatz ihrer Schützlinge. So steigerte sich das Team und sicherte sich den neunten Platz.

Während am Samstag wegen starker Regenschauer und Gewitter immer wieder die Spiele unterbrochen werden mussten, brannte am Sonntag die Sonne auf die Rasenfelder. Die Begeisterung indes hielt trotzdem an. Team 2 in der Leistungsklasse B hatte mit einem Sieg gegen Team 4 der Gastgeber aus Regenstauf einen glänzenden Start. Hannah Bayerle, Eva Reicherl, Julia Freilinger, Caro Fetsch, Chau Pham und Luisa Stegmiller hielten auch in den folgenden drei Begegnungen gut mit, mussten aber die Punkte abgeben.

Besser lief es am Sonntag, als dank solider Aufschläge und konzentriertem Spiel die zwei Spiele gewonnen wurden. So sicherte sich das Team den neunten Platz und durfte sogar das Spiel um Platz drei pfeifen. Das Fazit der Spielerinnen nach einem erlebnisreichem Wochenende: „Wir kommen wieder!“ (ihk)

Themen Folgen