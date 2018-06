Gelungener Aufgalopp

22:34 Uhr

Landesliga-Aufsteiger VfR Neuburg zeigt in seinem ersten Testspiel gegen denRegionalligisten FC Pipinsried eine gute Vorstellung und kommt zu einem 2:2-Remis

Von Dirk Sing

Es war ein Auftakt, der zweifelsohne Appetit auf mehr macht: In seinem ersten Vorbereitungsspiel kam Fußball-Landesliga-Aufsteiger VfR Neuburg am Samstag vor rund 150 Zuschauer in der heimischen Sparkassen-Arena gegen den Regionalligisten FC Pipinsried zu einem 2:2-Unentschieden.

„Man sollte jetzt das Ergebnis nicht überbewerten, da bei unserem Gegner der eine oder andere Stammspieler gefehlt hat. Dennoch war es für mich ein gelungener Abschluss unserer ersten Trainingswoche“, resümierte VfR-Coach Christian Krzyzanowski. Vor allem im ersten Durchgang bot seine Truppe, in der mit Torhüter Dominik Jozinovic, Defensiv-Akteur Dominik Schröder und dem offensiven Außen Florian Ihring drei Neuzugänge von Beginn an aufliefen, eine starke Vorstellung. Obwohl die Gäste bereits in der zehnten Minute durch Sebastian Süß in Führung gegangen waren, ließen sich die Lilaweißen davon nicht beeindrucken und übernahmen das Kommando. Der verdiente Lohn folgte bereits kurz darauf, als Kapitän Sebastian Habermeyer eine schöne Hereingabe von Schröder (vorausgegangen war ein herrlicher Seitenwechsel von Matthias Riedelsheimer) zum 1:1-Ausgleich nutzte (16.).

Auch danach war von einem Zwei-Klassen-Unterschied beider Teams nicht zu sehen. Im Gegenteil, die Hausherren präsentierten sich enorm lauffreudig und erkämpften sich mit ihrem frühen „Anlaufen“ zahlreiche Ballgewinne. Auch im Umschaltspiel agierte der VfR zu diesem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung bereits erstaunlich zielstrebig. Bestes Beispiel war der 2:1-Führungstreffer der Neuburger, der unmittelbar nach einem Eckball des FC Pipinsried entstand. Über Ray Bishop und Schröder kam das Spielgerät erneut zu Habermeyer, der freistehend vor Keeper Thomas Reichlmayr die Nerven behielt und eiskalt vollstreckte (27.).

Im Verlauf des zweiten Durchgangs, indem mit Marco Friedl, Pascal Schittler und Miklas Golling auch die übrigen Neulinge des VfR zum Einsatz kamen (lediglich Robert Zisler musste noch passen), erspielten sich die Pipinsrieder zwar ein optisches Übergewicht. Echte Möglichkeiten sprangen für die Schützlinge von Trainer Fabian Hürzeler gegen die konzentrierte Hintermannschaft der Gastgeber allerdings (zunächst) nicht heraus. Im Gegenzug verpassten es hingegen die Hausherren, ihre Konter-Gelegenheiten konsequent zu Ende zu spielen. „Das war letztlich auch der einzige Kritikpunkt, den ich meiner Mannschaft machen muss“, so Krzyzanowski. Die „Strafe“ folgte schließlich in der 89. Minute mit dem 2:2-Ausgleich, den der aufgerückte Maximilian Zischler mit einem wuchtigen Kopfball erzielte.

VfR Neuburg: Jozinovic, Schröder, Labus (54. Schittler), Eisenhofer, Aktas, Riedelsheimer (54. Bader), Müller (54. Friedl), Meisinger, Bishop (80. Müller), Habermeyer, Ihring (54. Golling).

