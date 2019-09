vor 18 Min.

Gemeindederby geht an den Spitzenreiter

SV Bertoldsheim bezwingt die „Zweite“ des FC Rennertshofen mit 3:1

Im Gemeindederby der B-Klasse Neuburg behielt der SV Bertoldsheim gegen den FC Rennertshofen II mit 3:1 die Oberhand.

Bertoldsheim – Rennerts. II 3:1

Bereits nach 22 Sekunden stand es 1:0 für die Heimelf. Bei einen weiten Ball von Andreas Müller verschätzte sich die gesamte FCR-Hintermannschaft und Tobias Meyer schob zur Führung ein. Danach dominierte der FCR und hatte zwei gute Einschussmöglichkeiten durch Gergov und Kühbacher. Nach 20 Minuten fing sich die Heimelf und war bis zur Halbzeit überlegen. Jedoch konnten beste Einschusschancen nicht genutzt werden. In der 48. Minute wurde ein Tor von Markus Schiele fälschlicherweise aberkannt. Kurz darauf hatte Stefan Bayer die größte Chance zum Ausgleich. Aaron Scheunig war jedoch auf dem Posten und klärte überragend. Das 1:1 erzielte dann Benjamin Pickard mit einem schönen Kopfball. In der 79. Minute spielte Schiele die gesamte FCR-Hintermannschaft schwindlig und schob zur erneuten SVB-Führung ein. Mit dem Schlusspfiff erzielte van Haaster aus abseitsverdächtiger Position den 3:1-Endstand. (svb)

Burgheim II – Steingriff II 4:0

Burgheim hatte von Beginn an das Geschehen im Griff und war drückend überlegen. Vor dem Tor war man zunächst aber nicht zwingend. Dass sich die Heimelf in der Pause viel vorgenommen hatte, war ihr deutlich anzusehen. Coach Manuel Pototzky setzte sich stark auf rechts durch, passte an Torhüter und Verteidiger vorbei nach innen. Doch Manuel Knöferle schob am fast leeren Tor vorbei. Kurz darauf machte er es aber dann besser. Nach feiner Einzelleistung zog er aus 16 Metern ab und traf ins kurze Eck. Nun war der Bann gebrochen. Wenig später scheiterte der eingewechselte Tobias Böck und schoss ans Außennetz. In der nächsten Aktion passte der selbe Akteur zu David Wolf und dieser schob aus kurzer Distanz ein. Lukas Hagenloch Manuel Blum machten in der Schlussphase schließlich noch zwei weitere Tore zum 4:0-Endstand. (tsv)

Themen folgen