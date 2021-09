Angel Hidalgo gewinnt German Challenge in Neuburg: „Ein überwältigendes Gefühl“

Der Spanier Angel Hidalgo gewinnt nach vier Tagen mit 12 unter Par die German Challenge in Neuburg. Für Publikumsliebling Matthias Schmid, der am ersten Tag noch geführt hatte, läuft es weniger zufriedenstellend.

Die Spannung war förmlich greifbar am Sonntagnachmittag im Wittelsbacher Golfclub, als der führende Angel Hidalgo zum letzten Schlag ansetzte. Doch als der Ball ins Loch rollte, wurde aus der Stille im Publikum ein tosender Applaus. Der 23-Jährige hat die German Challenge in Neuburg gewonnen und war so überwältigt von seinen Emotionen, dass er erst einmal in Tränen ausbrach.

Bei Temperaturen um die 25 Grad nahm er die anschließende Wasserdusche dankend an. Mit 12 unter Par ließ der Spanier nach vier Tagen insgesamt 155 Spieler hinter sich, darunter auch den besten Deutschen Max Schmitt (geteilter 4.) „Das ist der beste Platz, auf dem ich je gespielt habe“, sagte Hidalgo. „Das Gefühl und die Atmosphäre vor allem zum Schluss waren überwältigend.“ Er zeigte sich auch positiv überrascht von der Golffankultur in Neuburg: „Normalerweise klatschen die Leute nicht nach jedem Schlag, aber hier schon. Das hat mich unglaublich motiviert.“ Jetzt wolle er sich zuerst einmal ausruhen, bereits am heutigen Montag fliege er wieder zurück nach Madrid. Erst am Ende der Saison wolle er den Sieg gemeinsam mit Freunden feiern.

German Golf Challenge in Neuburg: Matthias Schmid fällt zurück

Weniger zufriedenstellend lief der abschließende Tag für Matthias „Matti“ Schmid. Der 23-Jährige wird zu den größten deutschen Golf-Talenten gezählt und hatte am ersten Tag mit 63 Schlägen einen neuen Platzrekord aufgestellt. Es folgten zwei 71er-Runden, ehe er am Sonntag 72 Schläge benötigte und auf den geteilten neunten Platz zurückfiel. „Der erste Tag war überragend. Bei einem Platzrekord lief vieles richtig. Der Rest war leider durchwachsen“, sagte Schmid.

Hat er sich selbst nach der Führung zu viel Druck gemacht? „Da der erste Tag so stark war, war es schwierig, daran anzuknüpfen. Bei diesem Platz ist kein Spielraum für Fehler. Mann muss richtig gut spielen, um vorne dabei zu sein.“ Schmid war auf der Anlage leicht ausfindig zu machen, da er von den meisten Zuschauern begleitet wurde. Am Sonntag kamen 1200 zum Wittelsbacher Golfclub, über die vier Tage hinweg waren es insgesamt 3500. „Ich glaube, das liegt daran, dass ich die kürzeste Anreise habe und viele Freunde und Verwandte mit dabei waren“, sagte der gebürtige Regensburger Schmid, der für den Golfclub Herzogenaurach spielt.

Einen gewissen Hype um seine Person fände er indes auch „nicht schlecht“, fügte er schmunzelnd hinzu. Die Fans, die Schmid an diesem Tag folgten, erkannten sein Problem schnell. Lautstarker, erleichterter Jubel keimte immer dann auf, wenn Schmid den Ball im Loch versenkte. „Ich habe schlecht geputtet. Daran muss ich arbeiten, um mein Spiel auf ein höheres Niveau zu bekommen.“ Insgesamt war er mit den vier Tagen in Neuburg dennoch zufrieden. „Es war eine super Woche“, meinte Schmid. „Neuburg ist ein guter Standort, um auch künftig hochklassige Turniere auszurichten.“ Für Schmid selbst geht es kommende Woche in Holland mit einem Turnier der European Tour weiter.

Veranstalter zeigen sich zufrieden mit German Golf Challenge in Neuburg

Zufrieden zeigte sich der stellvertretende Präsident des Deutschen Golf Verbands, Achim Battermann. „Der Platz ist in fantastischem Zustand“ sagte er und bedankte sich bei Golfclub-Geschäftsführer Korbinian Kofler und den zahlreichen Helfern. Insgesamt 120 von ihnen haben in 500 Schichten den gesamten Wettbewerb über gearbeitet.

„Wir sind sehr glücklich, dass unser Plan aufgegangen ist, möglichst vielen aufstrebenden deutschen Spielern eine Bühne zu bereiten, auf der sie sich präsentieren können“, sagte Turnierdirektor Christian Schunck angesichts der Rekordzahl von 29 deutschen Startern in dieser Woche. „Stolz macht uns das positive Feedback sowohl vonseiten der Spieler als auch der Zuschauer.“

Mit seinem Sieg springt Hidalgo auf Platz 16 der Saisonwertung – und hat damit plötzlich statt dem Klassenerhalt den Aufstieg im Blick. Die besten 20 qualifizieren sich für die European Tour. Der Spitzenreiter im Ranking, Santiago Tarrio aus Spanien, katapultierte sich mit einer starken 63 noch auf den geteilten zweiten Rang, den er sich mit dem Führenden vor der Finalrunde, dem Österreicher Lukas Nemecz, teilte.