Goldener August für Lilaweiße

VfR Neuburg besiegt im Spitzenspiel die zweite Garde des FV Illertissen verdient mit 2:1 und krönt damit einen überaus erfolgreichen Monat

Von Roland Geier

Trotz hoher Temperaturen und Bartelmarkt kamen 255 Zuschauer zum Spitzenspiel in der Landesliga Südwest zwischen dem VfR Neuburg und FV Illertissen II in die Sparkassen-Arena. Und diese mussten ihr Kommen nicht bereuen. Die Lilaweißen setzten sich mit einem 2:1-Sieg gegen den zweiten Anzug des Regionalligisten durch und rangieren nun auf Rang zwei der Tabelle.

„Anfang August, als wir noch auf Rang zehn standen, haben wir uns als Zwischenziel gesetzt, einen ’goldenen August’ einzuläuten“, erklärte VfR-Trainer Christian Krzyzanowski, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft am Samstagnachmittag vollauf zufrieden war. Sie setzte das Vorhaben mit Bravour um, fuhr im August vier Siege in Folge ein und schraubte das Punktekonto nach acht Partien auf 17 Zähler.

Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Stefan Klink von links nach innen spielte und Torjäger Niko Schröttle zur Führung vollstreckte. Die Hausherren ließen Ball und Gegner laufen und die Gäste damit nicht ins Spiel kommen. Einzig die Chancenverwertung bemängelte Krzyzanowski. So vergab Marco Friedl eine Riesen-Kopfballchance und der emsige Rainer Meisinger scheiterte mit einem Freistoß aus 20 Metern am Gästekeeper. Dieser musste aber in der 20. Minute erneut hinter sich greifen, als Matthias Riedelsheimer zum 2:0 für die Hausherren einköpfte.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“, skandierte der Fanklub der Donaustädter – und so trat die Truppe von Christian Krzyzanowski auch weiterhin auf. Sie präsentierte sich als geschlossene Einheit und übte weiter enormen Druck aus. Zum ersten Mal tauchten die Gäste in der 22. Minute gefährlich vor dem Kasten von Maximilian Oswald auf. Doch der VfR-Keeper wehrte ein Geschoss von Dominik Trautmann zur Ecke. Beim folgenden Eckstoß musste er aber nachgreifen, um einen Treffer zu verhindern. Danach versäumten es Kapitän Sebastian Habermeyer und Rainer Meisinger, den Vorsprung weiter auszubauen.

Krzyzanowski hatte in der Pause noch gewarnt, „nicht nachzulassen und weiter 100 Prozent zu geben“. Was seine Elf unbedingt vermeiden sollte – einen Gegentreffer zu kassieren –, passierte dann doch. Klink sprang der Ball im Strafraum unglücklich an die Hand. Den folgenden Strafstoß versenkte Dominik Trautmann sicher zum 2:1-Anschlusstreffer. Nach gut einer Stunde hatte der VfR jedoch das Heft wieder in der Hand. „Das war schon fahrlässig, wie wir in der Schlussphase mit den Torchancen umgegangen sind. Da müssen wir einfach das 3:1 nachlegen“, monierte Krzyzanowski. So scheiterten Schröttle (59.), Friedl (61.), Riedelsheimer (63.) und Meisinger (72./Pfosten). Auch der eingewechselte Abdel Abou-Khalil (85./86) konnte den Gästekeeper nicht überwinden.

In den kommenden zwei Partien wird Co-Trainer Alexander Egen an der Seitenlinie stehen, da Krzyzanowski im Urlaub ist. „Alex macht das schon. Wir stehen ja laufend in Kontakt“ so der Chefcoach.

VfR Neuburg: Oswald – Stegmeir (79. Golling), Riedelsheimer, Heckel, R. Schröder, Klink, D. Schröder, Habermeyer, Friedl, Meisinger (73. Abdel Abou-Khalil), Schröttle (66. Scharbatke)

