Erwin Herrle: „Ich war schon sehr gerührt“

Plus Aufgrund seiner herausragenden ehrenamtlichen Tätigkeiten wird Erwin Herrle zum ersten Ehrenmitglied des Wittelsbacher Golfclubs ernannt. Auch heute noch ist der 91-Jährige ein begeisterter Golfer.

Wenn Korbinian Kofler über „sein“ Mitglied Erwin Herrle spricht, dann gerät der Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs regelrecht ins Schwärmen. „Vom ersten Tag meines Amtsantritts habe ich Erwin als einen warmherzigen und äußerst hilfreichen Menschen kennengelernt, der mich stets mit Rat und Tat unterstützt hat“, berichtet Kofler. Zu diesem Zeitpunkt war Herrle noch als ehrenamtlicher Vorstand im Wittelsbacher Golfclub tätig, der – wie es Kofler betont – „über einen riesen Erfahrungsschatz“ verfügte. „Das hat mir den Einstieg beziehungsweise meine Arbeit natürlich enorm erleichtert “, so der WBGC-Chef weiter.