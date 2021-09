Golf mit einem Profi: Ein Erlebnis der besonderen Art

Plus Beim ProAm-Turnier absolviert jeweils ein Profi mit drei Amateuren eine Runde. Karla Hirtreiter, Christopher Loy und Oliver Bauer vom Wittelsbacher Golfclub erzählen von ihren Eindrücken und schwärmen von ihrem Mitspieler.

Die Begeisterung über das gerade Erlebte war Karla Hirtreiter deutlich anzumerken. Gemeinsam mit Christopher Loy und Oliver Bauer durfte sie beim ProAm-Turnier auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs eine Runde mit einem Profi absolvieren.