Korbinian Kofler: „Eine gelungene Premiere“

Plus Geschäftsführer Korbinian Kofler blickt auf das viertägige Turnier der Challenge Tour beim Wittelsbacher Golfclub zurück und spricht über Verbesserungsmöglichkeiten für die kommenden Jahre.

Vier Tage hochklassiger Golfsport auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs sind vorüber. Auch in den kommenden beiden Jahren wird das Turnier der Challenge Tour in Neuburg stattfinden. Die Neuburger Rundschau hat sich mit Golfclub-Geschäftsführer Korbinian Kofler über die zurückliegenden Tage unterhalten.