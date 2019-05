16.05.2019

Große Ehre für zwei „treue Seelen“

Otmar Regenold und Hartmut Schier werden beim SV Karlshuld zu Ehrenmitgliedern ernannt. Zudem stehen zahlreiche weitere Auszeichnungen für langjährige Mitglieder auf der Tagesordnung

Von Roland Geier

Mit über 1300 Mitgliedern ist der SV Karlshuld einer der größten Vereine im Landkreis. In den Sparten Fußball, Tennis, Ski, Taekwondo, Volleyball, Leichtathletik und Gymnastik bietet der Klub der Bevölkerung eine breite Sportpallette an.

Bei der diesjährigen Hauptversammlung berichtete Kassier Irmgard Dolatschko, dass der Verein auf gesunden Füßen stehe. Gleichzeitig erklärte der 1. Vorsitzender Oliver Hausmann jedoch, dass man in diesem Jahr vor einer großen finanziellen Herausforderung stehe. Nachdem Baumängel am Vereinsheim festgestellt wurden, seien Verputzarbeiten vonnöten. Da die Baufirma dafür jedoch nicht haftet, bleibt der SVK auf diesen Kosten sitzen. Momentan hole sich der Verein bei Firmen Angebote ein, erklärte Hausmann, der allerdings auf Unterstützung hoffen kann. „Wir werden den Verein nicht hängen lassen und schauen, ob wir einen finanziellen Beitrag leisten können“, ließ Karlshulds 1. Bürgermeister Karl Seitle durchblicken. Auch Malermeister und Gemeinderat Wolfgang Tarnick versicherte, dass er kostenlos die Malerarbeiten durchführen würde, sofern der Verein die Farben über ihn beziehe.

Ein Loch in die Vereinskasse wird die Beschaffung eines Mähgerätes für die Sportanlagen reißen, das man gemeinsam mit dem SV Grasheim erwerben möchte. Derzeit werden noch die Mäher der Gemeinde genutzt. Hausmann, der gleichzeitig ankündigte, bei den nächsten Neuwahlen aus beruflichen Gründen nicht mehr zu kandidieren, stellte die ehrenamtliche Arbeit von Platzwart Josef Detter heraus, der fast einen „Fulltime-Job“ ausübt, um die Sportanlagen auf Topniveau zu erhalten – wobei auch Hans Krammer tatkräftig Mäharbeiten übernimmt. Auch die Stockschützen, die ihre Stockbahnen in den nächsten Wochen überdachen, müssen tief in die Tasche greifen. Dies berichtete Abteilungsleiter Otmar Regenold. Einen kurzen Rückblick über ihre Tätigkeiten gaben Taekwondo-Abteilungsleiter Michael Seitz und Leichtathletik-Spartenleiterin Marion Lang.

Auf dem Handy und Tablet spielen – das ist der Trend bei den Jugendlichen. „Ich kann den Eltern nur raten, die Kinder auch einmal an die frische Luft zu schicken und sie zum Sport zu animieren“, appellierte SVK-Jugendleiter Philipp Resch an die Mitglieder. Seit 2015 ist Resch, der neben den sportlichen auch auf die sozialen Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten des Fußball-Nachwuchses großen Wert legt, in dieser Position tätig. „Wir haben eine tolle Gemeinde. Ohne sie würde unsere Jugendarbeit nicht funktionieren“, so Resch, der sich mit seinem Stellvertreter Hartmut Gorgs einer großen Herausforderung gestellt hat. Das gemeinsame Erlebnis statt des Ergebnisses stehe laut dem Duo dabei im Vordergrund.

Um Spieler und Trainer weiterzuentwickeln, konnte man bereits mehrfach Roland Reichel, den sportlichen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des FC Ingolstadt 04 für Theorie- und Praxisschulungen gewinnen. Seit 2006 genießt zudem die Audi-Schanzer-Fußballschule großes Ansehen in der Moosmetropole, wo rund 70 Kinder teilnehmen. Darüber hinaus ist das Sommerturnier mit 500 Nachwuchskickern schon zur Tradition geworden. Neben der Ballspiel-Gruppe gibt es beim SV Karlshuld drei Bambini-, zwei F- und E-Junioren-Teams sowie ab der kommenden Saison eine D-Jugend, was mit der JFG Donaumoos abgesprochen sei. Vor Kurzem wurden auch zwei Kleinfeld-Plätze für den Nachwuchs im Sport-Tenne-Stelzer-Stadion angelegt.

Dank ihrer großen Verdienste im Verein schlug der Vereinsvorsitzende Hartmut Schier und Otmar Regenold als Ehrenmitglieder vor. Schier (3. Vorsitzender) war über 20 Jahre Vereinschef des SV Karlshuld und einer der Initiatoren des jetzigen Sportzentrums. Dazu leitete er die Abteilung Volleyball und ist seit Jahren engagierter Jungendtrainer. Umtriebig war und ist auch der 2. Vorsitzende Otmar Regenold, der seit Jahren die Stockschützen mit Erfolg als Abteilungsleiter anführt. Kein Wunder, dass die Versammelten den Antrag unterstützten und entsprechend zustimmten.

Zum Abschluss konnte Hausmann noch 54 Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue mit Urkunden auszeichnen.

Themen Folgen