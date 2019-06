00:03 Uhr

Große Freude bei Ingrid Heidler

Neuburger Spielerin wird mit der SG Neuburg/Rott/Neuötting deutscher Ü-40-Meister

Einen großen Erfolg feierte die Neuburger Basketballerin Ingrid Heidler. Sie trat die Spielgemeinschaft des TSV Neuburg/ASV Rott und TSV Neuötting zu den Ü-40-Titelkämpfen um den deutschen Meisterpokal in Hagen an und holte den Tiel.

Am Heimatort des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trafen sieben Damen- und acht Herrenteams aufeinander, die sich im Vorfeld für die Meisterschaft in den Regionalentscheiden qualifiziert hatten. Ingrid Heidler, die als einzige Neuburgerin teilnahm, hatte sich bereits im Vorfeld mit ihrer Mannschaft das Ziel gesetzt, eine Medaille zu gewinnen. Die 48-jährige, die bei den sieben Meisterschaften der vergangenen Jahre bereits zweimal Silber und einmal Bronze gewann, wollte sich mit ihren Teamkolleginnen diesmal einen Traum erfüllen und sich den Titel holen.

Am ersten Turniertag hatten die Damen zwei volle Spiele über 4x10 Minuten zu absolvieren. Im ersten Vorrundenspiel der Dreiergruppe spielte die SG Rott/Neuötting/Neuburg gegen das Team Osnabrück. Mit 54:40 gingen die acht Damen um Trainer Christian Neef aus Rott am Inn als verdiente Siegerinnen vom Platz. Zu Beginn etwas nervös, aber dann konzentriert überzeugten die Damen sowohl in ihrer Zonenverteidigung und ließen den Gegnerinnen auch in der Offensive kaum Chancen.

Mit der ruppig auftretenden Mannschaft der SG aus Hochheim/Langen hatten die Damen im zweiten Vorrundenspiel zwar weit weniger Spaß, aber aufgrund der effektiven Verteidigung trotzdem Erfolg. 61:46 stand es am Ende für die Damen der SG. In der anderen Gruppe setzte sich Hamburg als Gruppenerster durch und stellte somit den Finalgegner.

Von Beginn an setzte die SG Rott/Neuötting/Neuburg im Nord-Süd-Duell starke Akzente und führte bereits früh deutlich im zweistelligen Bereich. Trotz verkürzter Spielzeit erzielte die SG am Ende 46 Punkte. Viele erfolgreiche Gegenstöße, eine hervorragende Reboundarbeit und eine tolle Wurfausbeute sicherten am Ende den Meistertitel. „Ich bin so stolz auf euch alle. Ihr seid ein großartiges Team und habt mir einen sehr großen Traum erfüllt“, sagte Trainer Neef nach der Siegerehrung. 13 Mal war er mit seiner Mannschaft zur „Deutschen“ angetreten und endlich konnte er sich über den Titel freuen.

Für Heidler ist die deutsche Meisterschaft auch eine ideale Vorbereitung für die Weltmeisterschaft der FIMBA Anfang August in Espoo/Finnland. Gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Rebecca Thoresen-Brincat (ASV Rott) gehen die beiden als amtierende Europameisterinnen in die Titelkämpfe. (tsv)

