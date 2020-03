04.03.2020

Großer Andrang beim Skiclub Rennertshofen

Verein blickt auf einen erfolgreichen Winter zurück. Zum Abschluss findet eine Fahrt nach Fieberbrunn statt

Von Michael Geyer

„Wir hätten in diesem Winter noch zehn Skilehrer mehr beschäftigen können. So groß war der Andrang bei unseren Skikursen“, freut sich der Vorsitzende des Skiclubs Rennertshofen, Werner Marx, über den Erfolg seines Vereins, der zugleich den guten Namen des Skiclubs als DSV-Skischule wieder einmal bestätigt.

„Bereits im November waren die Kurse ausgebucht. Da die Qualität der Lehrgänge und die Sicherheit der Kursteilnehmer für uns jedoch oberste Priorität haben, haben wir keine weiteren Skischüler als die geplanten 115 mehr angenommen“, so Marx weiter. An vier Samstagen im Januar und Februar waren die Kursteilnehmer von Jung bis Alt, vom blutigen Anfänger bis zum bereits erfahrenen Skifahrer, auf den Pisten unterwegs und machten an den verschiedensten Kursen mit. Von den 16 Erwachsenen belegten acht den erstmals durchgeführten Fahrstil-Auffrischungskurs.

Fünf Busse brachten die Skifahrer in die Skigebiete am Wilden Kaiser in Tirol/Österreich. Beim Kursabschluss in St. Johann wurde – wie bereits im vergangenen Jahr – zwar kein Abschlussrennen veranstaltet. Dennoch durfte jeder Kursteilnehmer bei einer kleinen Feier auf’s Podest, wo es Urkunden und Pokale für die erfolgreichen und stolzen Wintersportler gab.

Auch aus dem Snowboard-Bereich gibt es erfreuliche Nachrichten. Heuer konnte dem schon seit einigen Jahren zu beobachtenden Trend, dass immer weniger Snowboard-Schüler mitmachen, mit 16 Teilnehmern (im Vorjahr waren es nur elf) erfolgreich begegnet werden. „Mit der Ausgabe eines Ski- und Snowboard-Passes, in dem das erfolgreiche Abschneiden eines Kurses dokumentiert wird, wollen wir Anreize für weitere Kurse geben“, sagt Marx. Die Anfänger starten mit dem Pinguin in Level 1. In den Folgejahren können die Schüler in Robbe, Polarfuchs und schließlich dem abschließenden Eisbär-Kurs ihr Können vervollständigen.

Die nächste und zugleich letzte Fahrt des Vereins findet am Samstag, 7. März, nach Fieberbrunn statt. Dort werden dann auch vereinsinterne Meisterschaften ausgetragen. Anmeldung für die Fahrt und das Rennen können auf der Homepage des Vereins unter „www.sc-rennertshofen.de“ getätigt werden.

