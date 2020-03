vor 37 Min.

Großer Erfolg für Voltigierer

Artistisch veranlagt: Alicia Bräutigam und Emile Borkenstein vom PSV Neuburg auf dem „Movie“ beim Voltigier-Wettbewerb in Rain am Lech.

PSV Neuburg holt bei Wettbewerb in Buchloe den ersten Platz und landet auch in Rain am Lech dreimal ganz oben auf dem Podest. Warum die Turniere in der Turnhalle ausgetragen werden

Von Maria Schießl

Um die turnierfreie Wintersaison zu überbrücken, lassen sich Voltigierer einiges einfallen und richten Wettbewerbe dazu einfach in der Turnhalle aus. Vor einigen Wochen fand bereits zum elften Mal das Turnhallenfestival des VRC Weicht in Buchloe statt. Hier traten alle Mannschaften des Pferdesportvereins Neuburg in mehreren Wettbewerben an.

Neben dem Voltigieren, bei dem in der Turnhalle auf einem Holzbock geturnt wurde, standen noch Bodenturnen und diverse Geschicklichkeitswettbewerbe auf dem Programm. Krönender Abschluss des Wettbewerbs waren die Tänze der Turniergruppen, bei denen die TG1 des PSV Neuburg für ihre flotte Einlage reichlich Applaus erntete. In der Gesamtwertung holte sich diese schließlich auch den Sieg.

Dann ging es nach Rain am Lech in die Dreifachsporthalle. Hier wurde der sogenannte „Movie“, ein motorisiertes, galoppierendes Holzpferd aufgebaut, auf dem zahlreiche Mannschaften und Einzelvoltigierer aus ganz Bayern ihr Programm für die kommende Voltigiersaison zeigten. Gleich in der Früh startete die Gruppe 3 aus Neuburg. Obwohl das Team normalerweise an Breitensportwettbewerben teilnimmt, konnten sich die Voltigierer in dem großen Starterfeld der A-Turniergruppen behaupten und erreichten den sechsten Platz.

Mittags ging es dann weiter mit den Einzelvoltigierern: Katharina Schwarz präsentierte hier ihre neue „Hermine Granger“-Kür zur Musik aus den Harry-Potter-Filmen. Mit hohen Schwierigkeiten und einer präzisen Ausführung überzeugte Katharina Schwarz die Richter und holte sich mit der Wertnote 8,614 mit deutlichem Abstand zu den weiteren Teilnehmern im Juniorenbereich den ersten Platz. Katja Linden, die dieses Jahr erstmals zu den „Senioren“ gehört, begeisterte mit ihrer stimmungsvollen „Traumschiff Surprise“-Kür das Publikum. Mit ihrer zur Musik auf den Punkt choreografierten Vorführung erreichte sie mit einer Wertnote 7,443 den fünften Platz.

Die TG1 startete im Wettbewerb der L-Gruppen. Trotz kurzfristiger personeller Umstellungen und dem Ausfall einer Starterin konnten die sechs Mädchen mit ihrer dynamischen Kür überzeugen und erreichten den ersten Platz.

Das Triple komplett machte schließlich das Juniorteam. Die Kooperation des Neuburger Pferdesportvereins mit den Pferdefreunden Donau/Lech, die auch Veranstalter des Movieturniers sind, besteht seit August 2019.

Besonderheit bei den Junioren ist im Voltigiersport, dass die Mannschaftsmitglieder unterschiedlichen Vereinen angehören können. Diese Gelegenheit nutzen die Trainerinnen Maria Mahl von den Pferdefreunden Donau/Lech und Maria Schießl vom PSV Neuburg und vereinten ihre besten U-18-Talente in einer Gruppe. Zur Musik des neuen Aladdin-Filmes zeigten die Voltigierer in farbenfrohen, neuen Trikots ein orientalisches Kür-Feuerwerk, das viel Applaus und den Sieg erntete.

Wer auch gerne voltigieren möchte, kann sich bei Trainerin Maria Schießl unter der Nummer 0178/5252549 informieren.

