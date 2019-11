vor 18 Min.

Großes Finale im Alpenpokal

Michael Kluy vom MC Neuburg schafft es erneut aufs Podest. Auch weitere Fahrer können mit der Saison zufrieden sein. Welcher Höhepunkt 2020 auf den Verein wartet

Von Klaus Benz

Zum letzten Auftritt in der diesjährigen Trial-Saison rüstete sich das Team des Motorclubs Neuburg und reiste nach Peißenberg im malerischen Alpenvorland.

Die selektiven Sektionen für die knapp 100 Teilnehmer waren anspruchsvoll, aber gut befahrbar und so gab es in den einzelnen Klassen keine großen Punkte-Unterschiede wie bei manch anderem Trial. Viele Zuschauer bewunderten die Leistungen der Gelände-Artisten und spendeten reichlich Applaus. In der Klasse III-Spezialisten (elf Starter) erwischte Michael Speer nicht gerade seinen besten Tag und fuhr mit der roten Laterne an seiner Sherco aus dem Parcours. Besser machte es dagegen Michael Kluy, der in der Klasse IV-Fortgeschrittene (13 Starter) eine glänzende Vorstellung bot. Erneut hüpfte er auf‘s Stockerl und freute sich „ganz narrisch“ über seinen dritten Platz mit nur vier „Miesen“ mehr auf dem Konto als der Klassensieger. „Oldie“ Werner Fuhr ging in der Klasse V-Anfänger (32 Starter) an den Start und erkämpfte sich den 24. Platz. Auch ein hoffnungsvoller Nachwuchs-Pilot vom MC Neuburg machte sich mutig ans Werk: Nils Kappl holte sich in der Klasse IV-Jugendliche (19 Starter) mit nur drei Strafpunkten auf dem Konto den zehnten Platz. Auch Reinhold Stachel balancierte sich in der Klasse VIII-Senioren (13 Starter) mit seinem neunten Rang unter die besten Zehn der Tageswertung.

Im Anschluss an das sportliche Geschehen fand im Gasthof Post die Siegerehrung in der „südbayerischen ADAC-Trial-Meisterschaft 2019“ und im „Alpenpokal 2019“ statt. ADAC-Trial-Beauftragter Stefan Behr (MC Neuburg) gab einen kleinen Überblick über das vergangene Sportjahr. Er hob die Leistungen der Kletterkünstler und die ehrenamtliche Leistung vieler Helfer hervor. Für die 20 Meisterschaftsläufe hatten sich 44 Trial-Sportler qualifiziert. Michael Kluy schaffte in dieser starken Konkurrenz den zehnten Platz, drei Ränge dahinter platzierte sich sein Clubkamerad Michael Speer. Im Gesamtklassement des „Alpenpokals 2019“ wurde der „Speeringer“ in der Klasse III (42 Starter) Zwölfter. Michael Kluy schaffte in der Klasse IV (46 Starter) den achten Platz. Raimund Stachel vom MC Neuburg hatte sich in der gleichen Kategorie zwar eingeschrieben, konnte aber keine punktebringenden Resultate einfahren.

Werner Fuhr war mit seinem 38. Rang in der Klasse VI (95 Starter) und einer unfallfreien Saison ganz zufrieden. Dieses Gefühl hat auch Reinhold Stachel, der in der Klasse VIII (29 Starter) Fünfter wurde. In der gleichen Wertungskategorie wird Michael Lehn mit nur zwei Wettbewerben als 21. geführt.

Zum Abschluss der feierlichen Siegerehrungen hielt Behr eine kurze Vorschau auf die kommende Saison 2020, in der es voraussichtlich 29 Veranstaltungen im südbayerischen Raum geben wird. Auch das beliebte „Neuburger Arena-Trial“ steht am 2. und 3. Mai 2020 im Kalender.

