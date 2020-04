vor 49 Min.

Günther Behr: „Fortsetzung der Saison wäre die fairste Lösung“

Günther Behr stimmt der Empfehlung der BFV-Spitze, die Spielzeit 2019/2020 nicht komplett abzubrechen, uneingeschränkt zu. Im NR-Interview erläutert der Spielleiter seine Gründe. Zugleich appelliert er an den Fair-Play-Gedanken bei Spielern, Trainern und Klubs.

Von Dirk Sing

Kompletter Abbruch und Annullierung der Fußball-Saison 2019/2020 oder Fortführung des Spielbetriebs zu einem späteren Zeitpunkt? Diese Frage wird aufgrund der Corona-Krise auch unter den hiesigen Kickern und Verantwortlichen seit Wochen heiß diskutiert. Am gestrigen Freitagmittag gaben nun die Spitzenfunktionäre des Bayerischen Fußballverbandes (BFV), Dr. Rainer Koch (Präsident) und Jürgen Igelspacher (Geschäftsführer), in einer Video-Pressekonferenz bekannt, dass sie an diesem Wochenende in bereits festgelegten Web-Seminaren ihren 4500 Vereinen die Empfehlung geben wollen, die aktuelle Saison im Herren- und Frauen-Bereich von der Bayernliga abwärts – im Idealfall am 1. September – fortzuführen und zu beenden. Diesbezüglich werde es auch eine Umfrage unter allen Klubs geben. Weitere Informationen und Aussagen der Verantwortlichen gibt es hier.

Die Neuburger Rundschau hat sich mit Spielgruppenleiter Günther Behr unterhalten.

Herr Behr, die BFV-Spitze wird mit dem Vorschlag, die Saison 2019/2020 fortzusetzen und zu beenden, an die Vereine herantreten. Stimmen Sie als Spielleiter dieser Empfehlung zu?

Behr: Ich stehe voll und ganz hinter dieser Empfehlung und würde ihr auch zustimmen, da es in meinen Augen die fairste Lösung ist.

Was spricht aus Ihrer Sicht gegen einen kompletten Abbruch beziehungsweise für eine Fortführung der Saison 2019/2020?

Behr: Nun, eine ’normale’ Spielzeit beginnt in der Regel in unseren Klasse immer Mitte August! Sollten wir die jetzige Saison abbrechen und pünktlich mit der neuen starten, würde ganz einfach dieser klassische Schnitt fehlen. Sprich: Was macht man mit den Vereinen, die augenblicklich einen Auf- oder Abstiegsplatz belegen? Die Teams, die jetzt auf einem solchen Abstiegsrang stehen, wären dann die Gelackmeierten, weil sie runter müssten. Aber auch die Zweitplatzierten, die normalerweise in die Relegation gehen würden, hätten keine Chance mehr auf den Aufstieg. Gerade diese Auf- beziehungsweise Abstiegs-Relegationspartien sind doch Spiele, die die Leute unbedingt sehen wollen – unabhängig davon, dass da für die Vereine und den Verband auch ein gutes Geld hängen bleibt. Natürlich ist mir auch bewusst, dass eine Fortführung der Saison ebenfalls gewisse Nachteile mit sich bringt – sei es bei Vereinswechseln oder Vertragsspielern. Aber da muss man sowohl den Akteuren als auch Vereinen klar machen, was hier Sache ist. Immerhin wurde zuletzt mehrere Monate nicht mehr gespielt. Daher muss jeder seine Ansprüche etwas zurückschrauben.

Angenommen, die Vereine folgen der Empfehlung des BFV: Welches Szenario würde Ihrer Meinung nach am meisten Sinn ergeben, um die Saison 2019/20 geregelt zu Ende zu bringen?

Behr: Mein persönlicher Vorschlag wäre, dass man die jetzige Saison bis in den Mai 2021 hineinspielt. Man muss sich doch mal Folgendes vor Augen führen: Selbst wenn der Amateurbereich im Optimalfall am 1. September wieder ’grünes Licht’ für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs bekäme, könnte man den Vereinen doch gar nicht zumuten, sofort wieder mit der Punktrunde zu beginnen. Ich muss den Mannschaften doch mindestens vier Wochen Zeit für eine Vorbereitung geben, damit man Mitte Oktober herum tatsächlich starten kann. Dann absolviert man halt noch drei oder vier Spieltage der abgebrochenen Saison im Oktober sowie Anfang November – und den Rest inklusive Relegationspartien ab Ende März/Anfang April bis Pfingsten. In diesem Fall hat man die Saison – trotz des Hängers – sauber über die Bühne gebracht und auch gleich seine Meister beziehungsweise Absteiger 2020/2021. Dann muss man eben zwei Spielzeiten zu einer zusammenfassen und könnte dann wieder ganz regulär die Saison 2021/2022 beginnen. So könnte ich mir das Ganze vorstellen, da es für alle Seiten sportlich die fairste Lösung ist.

Viele Spieler und Trainer haben bereits bei anderen Vereinen für die Saison 2020/2021 Verträge unterschrieben beziehungsweise ihre Zusage gegeben. Befürchten Sie hier ein gewisses Konfliktpotenzial?

Behr: Sicherlich wird es einige geben, die dann sagen: Jetzt kann ich meinen neuen ’Job’ nicht antreten! Aber genau hier kommt für mich der Fair-Play-Gedanke ins Spiel, der mittlerweile leider schon zu oft mit Füßen getreten wird. Einerseits kann doch ein Verein einen Trainer aufgrund dieser Situation nicht ’rauswerfen’. Er muss ihm schon die Chance geben, die Saison wie geplant zu Ende zu bringen. Umgekehrt gilt das Gleiche für die Coaches, die ursprünglich im Sommer einen anderen Klub übernommen hätten, natürlich auch. Oder nehmen wir das Beispiel Spieler. Wer erfolgreich sein möchte, der muss in einer solchen Ausnahme-Situation schlichtweg zurückstecken und eben bis Ende 2020 oder Mai 2021 – wie lang diese Saison eben geht – zurückstecken. Alles andere hat mit Fair-Play nichts zu tun.

In diesem Zusammenhang wurde von Verbandsseite ja bereits publiziert, dass die sogenannte „Sechs-Monate-Regel“ (wer über einen solchen Zeitraum bei seinem bisherigen Verein nicht mehr gespielt hat, kann ohne dessen Zustimmung zu einem anderen Klub wechseln, Anm. d. Red.) außer Kraft gesetzt wird...

Behr: Und das ist auch die einzige vernünftige und absolut richtige Entscheidung. Ansonsten wäre ja allem Tür und Tor geöffnet und es würde ein völlig Chaos geben. Auf diese Art und Weise haben die Vereine zumindest in diesem Bereich Planungssicherheit.

Diese Empfehlung des Bayerischen Fußball-Verbandes gilt zunächst ausschließlich für den Herren- und Frauen-Bereich von der Bayernliga abwärts. Das Thema Jugendfußball/Altersklassen wurde zunächst noch ausgeklammert. Sehen Sie diesbezüglich nicht auch eine „Herkules-Aufgabe“ auf die Entscheidungsträger des BFV zukommen?

Behr: Ja, definitiv! Das ist auf alle Fälle ein Punkt, bei dem man sich ordentlich den Kopf zerbrechen muss. Da geht es mal in erster Linie um die Jugendspieler, die jetzt im Sommer herauskommen würden beziehungsweise dann im nächsten Jahr. Das zu entscheiden, ist ganz sicher eine Herkules-Aufgabe. Und ich beneide die Verantwortlichen, die sich darum kümmern müssen, auf gar keinen Fall.

Wie sieht denn eigentlich momentan bei Ihnen persönlich der „Spielleiter-Alltag“ aus?

Behr: Das Ganze hält sich derzeit sehr in Grenzen. Zuletzt habe ich immer wieder mal Anrufe von ’meinen’ Vereinen bekommen, die von mir eine Art Wasserstand-Meldung wollten. Viel konnte ich zu diesem Zeitpunkt aber leider nicht sagen, da ja noch alles in der Schwebe war, ich im Grunde nichts gewusst habe und auch dem Verband nicht vorgreifen kann. Natürlich hat man über diese oder jene Konstellation miteinander diskutiert. Und ich hatte dabei den Eindruck, dass mir die meisten Gesprächspartner in meiner Ansicht, dass eine Fortführung der fairste Weg sei, zugestimmt haben. Aber am Ende muss das jeder Verein für sich selbst entscheiden.

Themen folgen