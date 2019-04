vor 59 Min.

Gute Laune trotz verpassten Aufstiegstraums

Der FC Ehekirchen hat den Sprung in die Landesliga mit einer 5:9-Niederlage gegen den FC Chamenau verpasst. Nächste Saison soll ein neuer Versuch gestartet werden.

Von Niklas Golling

Es war die Riesenchance zum Aufstieg in die Landesliga für die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des FC Ehekirchen. Im Relegationsspiel traf man am vergangenen Sonntag als Tabellenzweiter der Bezirksoberliga Oberbayern Nord auf den FC Chamenau, Vizemeister der Bezirksoberliga Oberpfalz Süd.

Die Enttäuschung über die 5:9-Niederlage war nach dem Spiel im ersten Moment groß: „Natürlich sind wir traurig, dass es nicht mit dem Aufstieg geklappt hat“, sagte Ralph Lohner, Spieler des FCE. Bereits im Vorfeld bezeichnete Team-Verantwortlicher Patrick Haubenhofer die Oberpfälzer, die die Meisterschaft in ihrer Liga und damit einen direkten Aufstieg nur knapp verpasst hatten, als sehr starke Mannschaft. Trotz der Nervosität vor dem Match und der großen Chance überwog die Freude auf das Spiel. Ebenso ging es auch den Zuschauern, die jederzeit mit der Mannschaft aus Ehekirchen mitfieberten.

Anfangs hatten die rund 90 Besucher auch allen Grund zur Freude, denn den Gastgebern gelang der bessere Start, als sie mit 4:2 in Front gingen. Reichten doch neun Punkte zum Aufstieg, wähnte man sich mit der zwischenzeitlichen Führung noch in einer guten Position. Während von den Rängen optimistischer Beifall, der von Spiel zu Spiel lauter wurde, ertönte, haderte man aufseiten der Gäste mit sich selbst und machte das zu laute Kindergeschrei aus dem Publikum oder den Spielball, der an der Kante der Platte absprang oder am Netz hängenblieb, für das Scheitern verantwortlich.

FC Ehekirchen gibt Führung aus der Hand

Danach fanden die Gäste allerdings besser ins Spiel, hatten das Spielglück auf ihrer Seite und konnten somit einige enge Spiele zu ihren Gunsten entscheiden. „Es ging immer um ein, zwei Punkte. Es war in vielen Spielen sehr knapp und wir hatten das Glück leider nicht auf unserer Seite“, meinte Lohner. Trotz des Zwischenstandes von 5:7 gaben sich einige Zuschauer noch zuversichtlich für die verbleibenden Partien.

So ging es in die nächsten beiden Parallelspiele, die für Ehekirchen die letzten sein sollten. Nach vier engen Sätzen stand es auf beiden Spielfeldern 2:2-Unentschieden. Allerdings ging der letzte Satz jeweils an die Gäste, sodass sich Ehekirchen nach etwa drei Stunden Spielzeit mit 5:9 geschlagen geben musste. Die Ernüchterung war auch bei den Zuschauern zu spüren, wobei man sich guter Dinge für einen Aufstieg im nächsten Jahr gab.

Ähnlich ging es Ralph Lohner, der trotz der Niederlage viel Positives aus dem Relegationsspiel und der Saison zog: „Einer verliert, einer gewinnt. Das ist nun mal so. Wir haben dennoch eine sehr gute Gemeinschaft in unserer Mannschaft und unsere Zuschauer haben uns auch gut unterstützt. In der nächsten Saison wollen wir wieder neu angreifen und dann eben aufsteigen.“

