03.12.2019

Gute Laune und wehmütige Worte

Ehrungen beim TC am Brandl: (Von links) Dietfried Kuntscher, Vorsitzender Walter Egen, Herbert Breu, Barbara Olbrich, Mirko Minucci, Irmgard Bergbauer und Zweite Vorsitzende Jutta Egen.

Der TC am Brandl Neuburg ehrt einige Mitglieder und blickt auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurück. Anerkennung für die Arbeit von Arnold Müller

Von Valeska Jansen

Der TC am Brandl Neuburg hat bei seiner Mitgliederversammlung auf ein gelungenes Tennisjahr zurückgeblickt.

Vorsitzender Walter Egen ließ die vielen Feste und alle sportlichen Erfolge der neu gegründeten TeG Neuburg Revue passieren: Besonders die Herren 70 und 75 als Vizemeister überraschten mit ihren konstant guten Leistungen als neu besetzte Mannschaft. Der Voritzende wählte jedoch auch wehmütige Worte. Der größte Verlust, den man in diesem Jahr hinnehmen musste, war die gesundheitsbedingte Aufgabe der Tätigkeiten des Platzwartes Arnold Müller. Seine unermüdliche Arbeit bescherte allen Sportlern über viele Jahre hinweg hervorragende Platzverhältnisse, die an diesem Abend gebührende Anerkennung fanden.

Einen besonderen Platz in der Tagesordnung nahmen außerdem diejenigen Mitglieder ein, die in diesem Jahr für ihre langjährige Treue geehrt werden sollten. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Irmgard Bergbauer, Jeremias Bartsch und Dietfried Kuntscher mit der bronzenen Ehrennadel geehrt. Für ihre 30-jährige Mitgliedschaft erhielten Herbert Breu, Michaela Breu-Schmidt, Erhard Herdt, Hildegard Herdt, Mirko Minucci, Barbara Olbrich, Herbert Steigemann und Bettina Winter die goldene Ehrennadel:

Die Neuwahlen bestätigten die bisherige Vereinsarbeit in ihrer Qualität: Bis auf Enoch Jaksch-Munzinger als Beisitzer, der sein Amt an Brigitte Munzinger abgibt, wurde der Vorstand in seiner bisherigen Konstellation bestätigt. Auf diese Konstanz samt Freiwilligen-Festkomitee wird man im kommenden Jahr bauen müssen. Dem Verein steht sein 40. Jubiläum bevor, das selbstverständlich gebührend gefeiert werden soll.

Themen folgen