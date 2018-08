„Haben zwei Punkte verschenkt“

vor 24 Min.

Bayernliga: Rain und Schwaben Augsburg trennen sich 1:1

Trotz des gewonnenen Punktes und einer insgesamt sehr erfolgeichen Woche mit immerhin drei Partien konnte Rains Trainer Karl Schreitmüller seine Enttäuschung nach dem 1:1 gegen Schwaben Augsburg nicht verbergen. „Wir hatten den Gegner im Griff. Nach der verschlafenen ersten Hälfte haben wir in der zweiten zwar eine kämpferisch gute Leistung gezeigt, waren aber viel zu fahrlässig mit den Torchancen“, resümierte er und betonte weiter: „Wir haben heute zwei Punkte verloren!“

Den Rückschlag hatte der TSV bereits früh hinnehmen müssen – durch ein Eigentor. Dominik Bobinger wurde vor dem eigenen Kasten von Raffael Friedrich bedrängt, sodass er den Ball ins Tor abfälschte. Ein kleiner Schock für die Gastgeber, bereits so früh im Spiel ein Gegentor zu kassieren. Trotzdem spielten die Rainer im Anschluss guten Fußball, wirkten engagierter als die Gäste und hatten auch ein paar Möglichkeiten. Als Erster probierte es Marko Cosic nach fünf Minuten, doch sein Schuss ging eineinhalb Meter am Tor der Augsburger vorbei. Nach einer Viertelstunde passte Cosic zu Marco Zupur. Dieser legte quer zu Michael Krabler, der jedoch am zweiten Pfosten knapp den Ball verpasste. Cosic versuchte es erneut aus rund 18 Metern, nachdem er von Bobinger bedient worden war. Doch Schwaben-Torhüter Tobias Antoni passte auf und wehrte den Ball ab. Rain fehlten die zündenden Ideen, um richtig gefährlich vors Gästetor zu kommen. Stattdessen wurden nach einer halben Stunde die Augsburger aktiver:. In der 32. Minute flankte Kapitän Maximilian Löw auf Maximilian Fiedler und Rains Hintermann Kevin Maschke war nur einen Wimpernschlag früher am Ball.

Der TSV Rain bestimmte in den zweiten 45 Minuten eindeutig das Spiel, vergab jedoch eine Möglichkeit nach der anderen. Erst scheiterte Brandt mit einem Kopfball, dann fand die Flanke von Andreas Götz keinen Abnehmer (51./54.). Trainer Karl Schreitmüller haderte nun auch mit Schiedsrichter Jonas Beinhofer. Der von Schreitmüller geforderte Elfmeter wegen eines Fouls blieb ihm versagt. In der 58. Minute fiel dann doch noch der Ausgleich: Müller bediente Brandt, der zum 1:1 traf. Nun keimte noch Hoffnung auf einen Rainer Sieg bei den Fans auf, zumal die Hausherren Chancen im Fünf-Minuten-Takt hatten. 20 Minuten vor Schluss schoss Brandt aus etwa 16 Metern vorbei. Kurz darauf fehlte ihm die Kraft in seinem Schuss, und Torwart Antoni hatte keine Probleme zu klären. Schwaben Augsburg kam dagegen nicht wirklich zu Chancen. (sut mit rui)

Maschke – Bobinger, Triebel, Bauer, Götz (ab 86. Talla) – S. Müller, Knötzinger – Brandt, Cosic, Krabler (ab 65. Kurtishaj) – Zupur (ab 72. Luburic)

