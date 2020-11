22:00 Uhr

Hans-Jürgen van Gemmeren: Verrückter Lauf auf die Zugspitze

Plus Das Laufen ist die große Leidenschaft von Hans-Jürgen van Gemmeren. Über intensive Trainingseinheiten, die Faszination am Sport und den Lauf auf die Zugspitze, den der 68-Jährige kürzlich absolviert hat.

Von Benjamin Sigmund

Kürzlich hat es Hans-Jürgen van Gemmeren wieder getan. „Etwas Verrücktes“, wie er es selbst nennt. Die Zugspitze war das Ziel des leidenschaftlichen Läufers. Am Olympiastadion in Garmisch-Partenkirchen begann die Tour. Erst bergauf, dann wieder hinunter. 53 Kilometer an einem Tag, in knapp neun Stunden.

Van Gemmeren ist ein passionierter Läufer, beinahe sein ganzes Leben lang. Vor 40 Jahren habe er mit dem Laufen begonnen, erzählt der inzwischen 68-Jährige. Wegen mehrerer Verletzungen hatte der Unterhausener mit dem Fußball aufgehört, die Leichtathletik habe ihn „schon immer fasziniert“. Bereits als kleines Kind, als er trotz Schule am nächsten Tag nachts extra für Rennen bei den Olympischen Spielen aufstand.

Zahlreiche Marathons gelaufen

Van Gemmeren fing mit kleineren Wettkämpfen in Neuburg an, wollte dann mehr. „Ich habe gemerkt, dass ich nicht schlecht bin. Wenn ich dann noch fleißiger bin als andere, geht es noch besser“, erzählt er schmunzelnd. Er wechselte daher damals zu Viktoria Augsburg, um sich mit besseren Läufern zu messen. Über die Jahre absolvierte van Gemmeren, der aus dem Ruhrpott stammt und mit 14 Jahren nach Neuburg kam, Wettkämpfe in ganz Europa, nahm an zahlreichen Marathons teil und ging sogar bei 100-Kilometer-Rennen an den Start. „Am Anfang haben nur ein paar Spinner die Ultra-Läufe bestritten“, erzählt er. „Erst mit der Zeit wurden es immer mehr Teilnehmer.“ Er selbst nahm an knapp zehn Wettkämpfen dieser Art teil, der letzte liege allerdings schon einige Jahre zurück. Seinen erfolgreichsten absolvierte van Gemmeren 1997 in Rothenbach in sieben Stunden und 18 Minuten, als er in seiner Altersklasse Vizeeuropameister wurde. Zur Vorbereitung machte er ein „vernünftiges Marathontraining, dann ein, zwei Stunden mehr, um auf 50 oder 60 Kilometer zu kommen.“ Alles Weitere sei „Kopfsache, wie so vieles im Leben“.

Van Gemmeren wirkt nachdenklich, wenn er an diese Jahre zurückdenkt. „Es war damals eine intensive Zeit und für meine Frau sicherlich nicht ganz einfach.“ Für den Versicherungskaufmann stand das Laufen im Zentrum des Lebens. Er lief nahezu täglich, in der Vorbereitung auf einen Marathon schon mal 140 bis 160 Kilometer in einer Woche. „Das Laufen war ideal, um den stressigen Alltag zu vergessen. Sei es beruflich oder was auch immer.“ Nach jeder Laufeinheit habe er sich „absolut gut gefühlt, auch wenn es mal eine Quälerei war, wenn ich Intervalle runtergeprügelt habe.“ Die Laufschuhe und Klamotten lagen stets im Auto, um jederzeit mit dem Sport beginnen zu können.

Schwierigkeiten auf dem Weg zurück

Vor einigen Wochen stellte sich van Gemmeren nun der Herausforderung, auf die Zugspitze zu laufen. Da im Zuge der Corona-Pandemie kaum Laufveranstaltungen stattfinden, wollte es der Unterhausener sich selbst beweisen. „Es war mal wieder Zeit, den inneren Schweinehund zu überwinden und sich im Wettkampf zu testen. Die Idee war, einen eigenen, virtuellen Lauf zu unternehmen. Allein gegen die Uhr.“ Der ursprüngliche Plan des 68-Jährigen war, Bergwandern zu gehen und „einen Wanderstock meiner Frau Pauline, selbst gemacht und mit tollen Bienenmotiven bestückt, auf die Zugspitze zu tragen“. Der Anlass dieser Idee ist „ein trauriger“, wie van Gemmeren sagt. Mit Josef Lang sei ein Freund und Urgestein des TSV Neuburg verstorben. Da Lang immer gerne in den Bergen gewesen sei, hat van Gemmeren den Lauf ihm zu Ehren veranstaltet. Allein für die Wanderung nach oben hätte er sieben bis neun Stunden veranschlagt. Doch kurzfristig entschied sich van Gemmeren, die Strecke im Lauftempo zurückzulegen. Nach vier Stunden und 16 Minuten war er oben. Einzig das Gipfelkreuz schenkte er sich. „Zum einen, weil mir zu viele Leute rauf wollten und zum anderen musste ich ja noch mal die gleiche Strecke zurück.“ Im steilsten Stück, Richtung Reintal Hochebene, „merkte ich langsam den anstrengenden Abstieg. Immer wieder rutsche ich über den Schotter. Mit meinen Laufschuhen war dies bergab nicht ungefährlich.“ 53 Kilometer standen letztendlich zu Buche. „Ich wollte einen anderen Weg zurück und es war ein kleiner Umweg mit drin. Am Ende war ich heilfroh, wieder gesund am Auto zu sein.“

Verletzungen in den vergangenen drei Jahren

Trotz seiner 68 Jahre ist van Gemmeren immer noch viel unterwegs, wenn auch weit weniger als zu seinen Hochzeiten. „Ich laufe tagtäglich, habe zwei Hunde, die bewegt werden wollen.“ Dann nicht unter Stress oder Zwang, sondern mit wenig Intensität. Außerdem trainiert van Gemmeren zweimal wöchentlich eine Kindergruppe des TSV Neuburg. Daran liege ihm „sehr viel“. Zweimal die Woche geht er noch selber laufen, dann 15 bis 20 Kilometer. Einzig in der Vorbereitung auf einen Wettkampf betreibt er den Sport intensiver. „Da habe ich immer noch großen Ehrgeiz“, wie er lachend sagt.

In den vergangenen drei Jahren hatte van Gemmeren allerdings immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, die eine Auszeit von ihm verlangten. Acht Monate musste er etwa wegen einer Operation am Meniskus pausieren. Seit Juni konnte er wieder laufen, dann gleich die Herausforderung mit der Zugspitze. „Mein Arzt hat gesagt, du hast schon eine Macke. Sei froh, dass du noch laufen kannst.“

Van Gemmeren hat seine Lehren gezogen. „So eine Gewalttour werde ich nicht mehr machen.“ Bergauf ja, aber nicht wieder hinunter. Neben dem eigenen Ehrgeiz hat der 68-Jährige eines im Sinn: „Ich gehöre ja zu den Senioren. Es ist ein Anreiz, dem ein oder anderen älteren Menschen zu zeigen, dass viel möglich ist, wenn die Gesundheit mitspielt.“ Das müsse ja nicht gleich so etwas „Verrücktes“ sein wie ein Lauf auf die Zugspitze.

