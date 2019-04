18:01 Uhr

Haubenhofer: „Tischtennis ist ein reiner Kopfsport“

Volle Konzentration: Patrick Haubenhofer (vorne) und Florian Häckl (hinten) wollen sich mit dem FC Ehekirchen ihren Traum vom Landesliga-Aufstieg am Sonntag in der heimischen Schulturnhalle gegen den FC Chamenau erfüllen.

Im großen NR-Interview spricht der Team-Verantwortliche der ersten Herrenmannschaft des FC Ehekirchen über den möglichen Sprung in die Landesliga. Am Sonntag wartet der FC Chamenau

Von Dirk Sing

Das Jahr 2019 könnte zweifelsohne in die Geschichtsbücher des FC Ehekirchen eingehen. Nicht nur die Fußballer können an diesem Wochenende den Aufstieg in die Landesliga perfekt machen (siehe auch eigener Bericht). Auch die erste Tischtennis-Herrenmannschaft kann dieses Kunststück am Sonntag (16 Uhr) in der heimischen Schulturnhalle in die Tat umsetzen. Als Tabellenzweiter der Bezirksoberliga Oberbayern Nord trifft der FCE im entscheidenden Aufstiegs-Relegationsspiel auf den Zweitplatzierten der Bezirksoberliga Oberpfalz Süd, FC Chamenau. Wir haben vor diesem „Kracher“ mit dem Mannschaftsverantwortlichen des FC Ehekirchen, Patrick Haubenhofer, gesprochen.

Herr Haubenhofer, wie würden Sie wenige Tage vor diesem „Aufstiegs-Finale“ die Stimmung in Ihrem Team beschreiben?

Haubenhofer: Nun, wir blicken dieser Begegnung natürlich mit einer hohen Spannung, aber auch großer Vorfreude entgegen, da wir ein solches Aufstiegsspiel bislang noch nie hatten. Dementsprechend ist sicher auch eine gewisse Nervosität vorhanden. Aber das ist jetzt sicherlich nichts Überraschendes.

Der FC Ehekirchen hat die Bezirksoberliga-Saison 2018/2019 als Zweiter beendet! Kam dieser Erfolg überraschend oder hatten Sie bereits im Vorfeld damit gerechnet?

Haubenhofer: Wir sind schon davon ausgegangen, dass wir irgendwo zwischen Platz eins und vier landen werden. Dass am Ende die Vizemeisterschaft herausgesprungen ist, lag definitiv an den Auswärtspartien. Nachdem wir durchschnittlich doch 100 bis 120 Kilometer pro Match unterwegs sind, ist es in der Regel immer einfacher, Spieler für die Heimpartien zu rekrutieren. Dementsprechend wichtig war es für uns, auswärts möglichst erfolgreich zu sein. Und genau das ist uns letztlich auch gelungen.

Was hat die Mannschaft in dieser Spielzeit speziell ausgezeichnet?

Haubenhofer: Das war definitiv unsere Geschlossenheit! In den vergangenen Jahren hatten wir eigentlich immer das Problem, dass wir, wenn ein Akteur im vorderen Paarkreuz ausfällt, dies nicht entsprechend kompensieren konnten – was bei einem Team, in dem immer sechs Spieler pro Begegnung im Einsatz sind, ohnehin nicht einfach zu handhaben ist. Da wir in dieser Saison jedoch sieben, acht Leute hatten, die gerade hinten heraus relativ gleichstark sind, war diese Kompaktheit natürlich schon ein großer Vorteil.

Welchen Stellenwert hätte denn ein Landesliga-Aufstieg für den Verein beziehungsweise die Tischtennis-Abteilung selbst?

Haubenhofer: Es ist auf alle Fälle etwas Sensationelles! Noch nie zuvor hatte eine Tischtennis-Mannschaft des FC Ehekirchen eine solche Chance. Dementsprechend groß ist bei allen auch die Vorfreude auf dieses Relegationsspiel. Wir nehmen dieses daher sehr gerne mit. Sollte es aber am Ende mit dem Aufstieg nicht klappen, würde für uns auch keine Welt zusammenbrechen. Dann probieren wir es in der kommenden Saison einfach wieder.

Würde ein Aufstieg auch einen finanziellen und zeitlichen Mehraufwand für die Abteilung und das Team bedeuten?

Haubenhofer: Nein, eigentlich nicht! Von finanzieller Seite aus würde sich überhaupt nichts verändern. Klar, wir hätten in der Landesliga andere Gegner. Nachdem wir uns aber die Ligen schon einmal angeschaut und miteinander verglichen haben, sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass auch von der Länge der Auswärtsfahrten keine große Veränderung eintreten würde. Der Hauptunterschied wäre die sportliche Seite. Unsere Kontrahenten wären stärker und teilweise auch bekannter. Wir würden dann beispielsweise gegen die zweite oder dritte Mannschaft von Bayern München spielen. Das wäre für uns sicherlich ein tolles Erlebnis.

Kann man sagen, wie groß der Leistungs-Unterschied zwischen der Bezirksoberliga und Landesliga ist?

Haubenhofer: Er ist mit Sicherheit vorhanden, wobei ich ihn jetzt nicht als „riesengroß“ bezeichnen würde. Die beiden Landesliga-Absteiger der vergangenen Saison sind in etwa auf unserem Niveau einzuschätzen. Sollte uns tatsächlich der Aufstieg gelingen, wäre es zweifelsohne sehr interessant zu sehen, wie wir uns in der neuen Liga behaupten und etablieren könnten.

Kommen wir zurück zum Relegationsmatch gegen den FC Chamenau: Wie schätzen Sie Ihren Gegner ein?

Haubenhofer: Wir wissen eigentlich relativ wenig über die Chamenauer. Sie waren bis vor dem letzten Spieltag in der Bezirksoberliga Oberpfalz Süd noch punktgleich mit dem späteren Meister. Dementsprechend stark sind sie auch einzuschätzen – zumal sie an den ersten beiden Positionen über richtig gute Spieler verfügen, die sehr viel ausmachen.

Welche Rollen werden in einer solchen Partie die Nerven spielen?

Haubenhofer: Nun, Tischtennis ist ein reiner Kopfsport. Ich denke nicht, dass sich viele Spieler groß Gedanken darüber machen, ob man nun am Ende aufsteigt oder nicht. Vielmehr geht es darum, sich auf jedes einzelne Match zu konzentrieren und sein Bestes zu geben. Sollte man dann dennoch verlieren, ist es auch in Ordnung.

An diesem Wochenende könnte es ja sogar zum „Doppel-Landesliga-Aufstieg“ des FC Ehekirchen kommen, da auch die Fußballer unmittelbar davor stehen. Ist denn eine große gemeinsame Aufstiegsparty – womöglich schon am Sonntag – bereits geplant?

Haubenhofer: (lacht) Ja, das stimmt. Aber darüber haben wir uns überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Ich denke jedoch, dass der Hauptverein das auf alle Fälle im Blick haben wird. Sollte es am Sonntag tatsächlich eintreten, könnten wir ja noch spontan im Vereinsheim der Fußballer vorbeischauen. Ein paar Reste werden schon noch übrig bleiben (lacht).

Themen Folgen