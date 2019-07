vor 4 Min.

Heimpremiere gegen Topfavoriten

Aufsteiger TSV Rain bekommt es am Freitagabend mit dem „Schwergewicht“ 1. FC Schweinfurt zu tun. Dabei muss Trainer Käs auf zwei Leistungsträger verzichten

Von Michael Ruisinger

Die erste „englische Woche“ der Regionalliga-Saison 2019/2020 beendet der TSV Rain am heutigen Freitag (18.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Topfavoriten 1. FC Schweinfurt 05. Die „Schnüdel“ wurden im Gegensatz zu den vergangenen Jahren bislang ihrer Rolle gerecht. Rang zwei nach drei Spielen mit sieben Punkten (ebenso wie Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II) ist ein respektables Zwischenzeugnis. Doch auch der TSV Rain kann bis dato mit dem Erreichten (drei Punkte aus den beiden Auswärtspartien in Burghausen und Rosenheim) zufrieden sein.

Mit dem 41-jährigen Timo Wenzel haben die Unterfranken einen ehemaligen Bundesliga-Akteur auf der Trainerbank. Der gebürtige Schwabe (Neu-Ulm/Burlafingen) spielte einst beim VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern und FC Augsburg. Als Coach war Wenzel bislang in Elversberg tätig, ehe er nach Schweinfurt wechselte. Dort tummeln sich auch etliche bekannte Kicker – wie beispielsweise der 35-jährige Adam Jabiri. Der Routinier wies sein hohes Niveau schon bei einigen Vereinen in höheren Klassen nach. Alleine schon wegen ihres hervorragenden Personals gehen die Schweinfurter als klarer Favorit in dieses Match.

Beim TSV Rain konnte man zuletzt in Rosenheim (0:1) nicht ganz zufrieden sein. Schmerzlich war vor allem die rote Karte gegen Kapitän Fabian Triebel wegen eines Foulspiels an der Mittellinie. Dadurch fehlt der Innenverteidiger genauso wie Stefan Müller, der sich weiterhin im Urlaub befindet. Beide Leistungsträger sind für die Tillystädter zweifelsohne nur schwer zu ersetzen. Den Kaderplatz von Triebel nimmt Rekonvaleszent Marco Luburic ein.

Obwohl die Schützlinge von Trainer Alexander Käs zuletzt in Rosenheim gar nicht schlecht ins Spiel gekommen sind, verloren sie den Faden doch ziemlich schnell. Die 1860-Führung deutete sich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls schon an. Als dann Triebel nach einer knappen halben Stunde wegen einer unnötigen Aktion nahe der Mittellinie des Feldes verwiesen wurde, mussten seine Kameraden 60 Minuten lang in Unterzahl agieren. Positiv war freilich das Auftreten in der zweiten Halbzeit. Der Wille war vorhanden, das Team kämpfte um jeden Ball.

Heute Abend will der TSV Rain gegen den 1. FC Schweinfurt versuchen, die Sache besser zu machen. Vielleicht tun sich die Hausherren gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner leichter als in Rosenheim, wo man gefühlte 20 Jahre schon nichts mehr holte.

Themen Folgen