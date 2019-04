vor 26 Min.

Heimsiege für Feldkirchen und Bertoldsheim

Beide Mannschaften gewinnen deutlich. Der Kampf um den Aufstieg bleibt spannend

Spannend bleibt das Rennen um den Aufstieg in der B-Klasse Neuburg. Während der VfR Neuburg II spielfrei hatte, gewannen der SC Feldkirchen und SV Bertoldsheim ihre Spiele. Die DJK Sandizell hingegen patzte und kam nicht über ein 2:2 gegen den SV Grasheim II.

Feldkirchen – Rennertsh. II 6:0

Christoph Fieber brachte Feldkirchen in der vierten Minute in Führung. Der Gast aus Rennertshofen hatte nichts entgegenzusetzen und musste sich Angriff um Angriff erwehren. So hatte Safiullah Nazari in der 14. Minute die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, scheiterte aber am Pfosten. In der 25. Minute fasste sich Georg Held auf der rechten Seite ein Herz und spielte sich bis in den Strafraum. Sein Zuspiel fand Safiullah Nazari, der zum 2:0 traf. Die wohl beste Chance hatte der Gast in der 31. Minute durch Manuel Zinner. Nach einer Ecke von Anwari Jalalunddin köpfte Georg Held das 3:0 (33.). Das 4:0 markierte Andreas Paul mit einem verwandelten Foulelfmeter (41.). Nach der Pause ließen es die Hausherren etwas ruhiger angehen. So dauerte es bis zur 72. Minute, ehe Waldemar Saide unbedrängt zum 5:0 einschob. Den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte wiederum Safiullah Nazari in der 75. Minute. (scf)

Bertoldsheim – Ludwigsmoos 3:0

Der SV Bertoldsheim bestimmte gegen tief stehende Gäste zwar die erste Halbzeit, erzielte jedoch kein Tor. Nach der Pause sorgte der SVB binnen weniger Minuten für klare Verhältnisse. Markus Schiele erzielte das 1:0 (55.). Philipp Meyer erhöhte auf 2:0 (64.), ehe erneut Markus Schiele den 3:0-Endstand markierte (67.). (nr)

