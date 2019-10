18:10 Uhr

„Helf ma zamm, bau’ma des Ding“

Mit dem Spatenstich startet der FC Rennertshofen in die ambitionierte Verwirklichung seiner neuen Sportstätte und seines Sportheims: (Von links) Gemeinde-Bautechniker Jörg Stachel, Pfarrer Georg Guggemos, BLSV-Kreisvorsitzender Stefan Kumpf, Alexander Schaal von der Gartenbaufirma Moser, Landrat Peter von der Grün, FCR-Vorsitzender Andreas Czerny, Bürgermeister Georg Hirschbeck, Landschaftsarchitektin Roswitha Eger, Stellvertretender FCR-Vorsitzender Werner Kühbacher und 2. Bürgermeister Alfred Ehrnstraßer legen am Mittwoch schon einmal Hand an.

Der FC Rennertshofen macht am Mittwochnachmittag den ersten Schritt zur Verwirklichung seines neuen Sportgeländes und Sportheims. Das 3,5 Millionen schwere Projekt soll im Herbst 2020 bereits stehen

Von Michael Geyer

Es war ein langer und steiniger Weg. Doch am Mittwochnachmittag machte der FC Rennertshofen mit dem Spatenstich den ersten Schritt zur Verwirklichung seines neuen Sportgeländes und Sportheims. FCR-Vorsitzender Andreas Czerny konnte dazu viele Weggefährten, den vereinsinternen Bauausschuss, die Mitglieder des FCR-Vorstands sowie den 1. und 2. Bürgermeister mit etlichen Mitgliedern des Gemeinderats begrüßen. Aber auch der Landrat, Pfarrer und die Vertreter der ausführenden Baufirmen waren vor Ort.

„Wir sind sehr erleichtert, dass es nun endlich losgeht“, freute sich Czerny und erinnerte an den langen Weg der Entscheidungsfindung, der mit bürokratischen Hürden, vielen Rückschlägen und Enttäuschungen gepflastert war. Er dankte aber auch dem Gemeinderat und ganz besonders Bürgermeister Georg Hirschbeck, dass sie es nach langen zehn Jahren letztendlich ermöglicht hatten, dieses neue Sportzentrum bauen zu können. Auch die Mitglieder des FCR-Bauausschusses und des Vorstands hätten viel von ihrer Freizeit geopfert, um das Vorhaben voranzubringen. Vorausschauend forderte Czerny die Mitwirkung der FCR-Mitglieder beim Bau ein, denn in der Finanzierung, an der die Gemeinde, der BLSV und Spender beteiligt sind, stünde auch ein satter Posten an Eigenleistung mit rund 11.000 Arbeitsstunden.

Das gesamte Projekt komme auf etwa 3,5 Millionen Euro. In den Preis sind die Sportplätze mit Beregnungsanlagen, Ballfangzaun, Sportheim, Ausgleichsflächen, Parkplätze, Zubringerstraße und die zusätzliche weitere Erschließung des gesamten Geländes integriert. Die Baumaßnahme will der Verein in rund einem Jahr stemmen und „mit Hochdruck verfolgen“. Im Herbst 2020 soll alles bereits stehen. Auf alle Fälle will Czerny im Jahre 2021 – passend zum 75-jährigen Vereinsjubiläum – die Einweihung feiern. Ob dies gelinge, hänge von vielen Faktoren ab, wobei der wichtigste der Zusammenhalt im Verein sei. Rund 530 Mitglieder aus allen Sparten, aber auch dem FCR wohlgesonnene Nichtmitglieder sollten dabei mit anpacken. „Helf ma zamm, bau’ma des Ding!“, versprühte Czerny Tatendrang und Zuversicht.

Bürgermeister Hirschbeck dankte den an der Entscheidung beteiligten Personen, dass diese so zäh und hartnäckig bei der Sache geblieben seien. „Niemand könne uns vorwerfen, die Entscheidung für das Sportgelände leichtfertig oder gar leichtsinnig getroffen zu haben“, sagte Hirschbeck und begründete seine Meinung, dass die Bedenken und Vorurteile der Bürger lange, intensiv und auch kontrovers diskutiert worden seien. Das FCR-Vorhaben sei nicht das einzige Bauprojekt der Gemeinde, aber dafür ein bedeutendes. „Wir verwirklichen einen Traum, den Generationen von Sport- und Fußballbegeisterten in und um Rennertshofen schon geträumt haben. Wir wagen unsere Zukunft und vertrauen auf unsere Kraft. Wir alle, ob groß oder klein, ob im Verein oder nicht, werden von dieser Sportanlage profitieren“, sagte Hirschbeck und zeigte sich zuversichtlich, dass der FCR seine ambitionierte Zielplanung erreichen werde.

„Dass ein Verein so etwas stemmt, ist keine leichtfertige Entscheidung“, lobte BLSV-Kreisvorsitzender Stefan Kumpf die ehrgeizigen Pläne des FC Rennertshofen. Erste BLSV-Zuschüsse seien schon zugesagt. „In dem Projekt steckt viel an Freude, und Leidenschaft. Meine Unterstützung habt ihr“, versprach er und wünschte eine unfallfreie Bauzeit.

Themen folgen