vor 21 Min.

Helmut Kraus folgt auf Christian Bolzer

Trainerwechsel beim Kreisklassisten SV Grasheim

Nachdem der bisherige Trainer des Kreisklassisten SV Grasheim, Christian Bolzer, nach fast dreieinhalbjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit nach dem Heimspiel vor einer Woche gegen den BSV Berg im Gau (1:2/die Neuburger Rundschau berichtete bereits in ihrer Montagsausgabe) sein Amt zur Verfügung stellte, konnten die Mösler Helmut Kraus bewegen, die Mannschaft zu coachen.

Der Karlshulder kommt aus den eigenen Reihen und war schon als Trainer der Frauenmannschaft des SVG im Amt. Kraus war früher Spielertrainer bei mehreren Vereinen in der Umgebung und spielte auch schon in der 2. Liga beim FC Augsburg sowie MTV und ESV Ingolstadt. Zusammen mit Co-Trainer Markus Kleber will er versuchen, den Lilaweißen in der prekären Situation in der Kreisklasse Neuburg zu helfen. Bereits beim Auswärtsspiel am Sonntag beim BSV Neuburg (2:2) stand Kraus an der Seitenlinie. (wir)

