Herber Rückschlag zum Auftakt

Der SV Klingsmoos muss die komplette Hinserie auf seinen 39-Tore-Mann Matthias Weber verzichten. Trainer Josef Fischer hat dennoch große Ziele.

Von Benjamin Sigmund

Die Enttäuschung über die verpasste Chance auf den Kreisligaaufstieg nach zwei Niederlagen in der Relegation ist bei Josef Fischer gerade erst verdaut. Doch gleich zu Beginn der Vorbereitung musste der Trainer des SV Klingsmoos den nächsten Schock verarbeiten.

Stürmer Matthias Weber musste an der Hüfte operiert werden und fällt die komplette Hinserie aus. Fischer spricht von einem „Rückschlag“ und einer „brutal schwierigen“ Aufgabe, den Torjäger zu ersetzen. Weber hatte mit 39 Saisontoren erheblichen Anteil an Platz zwei in der Kreisklasse Neuburg und dem Erreichen der Entscheidungsspiele. Ersetzt werden soll der Goalgetter im Kollektiv, wie Fischer sagt. „Auch andere Spieler können Tore schießen.“ Mut mache ihm der 5:4-Sieg im ersten Testspiel gegen den TSV Pöttmes. Große Hoffnungen setzt der Trainer in Alexander Müller, der bereits gegen Ende der vorigen Saison zum SV Klingsmoos stieß.

Trotz des Ausfalls von Weber sei er weiterhin positiv gestimmt, so Fischer. „Wir haben uns mit Admir Muratovic und Daniel Bork adäquat verstärkt.“ Außerdem erhoffe er sich von seiner Mannschaft nach den verlorenen Entscheidungsspielen eine „Trotzreaktion“, um in der Kreisklasse Neuburg erneut vorne mitzuspielen. „Die Mannschaft ist eine Einheit, alle ziehen im Training voll mit. Wir wollen wieder angreifen. Bevor wir vom Aufsteig sprechen, müssen wir aber erst mal den Saisonstart abwarten, um die Entwicklung der Liga einschätzen zu können.“ Auskommen muss Fischer künftig ohne Verteidiger Christoph Meitinger, der seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat.

SV Klingsmoos trifft auf SV Wagenhofen

Ein Bild von einigen Konkurrenten kann sich Fischer beim Donaumoos-Wanderpokal machen. Der SV Klingsmoos geht als Titelverteidiger ins Rennen und will den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen. „Wenn man ein Turnier spielt“, betont der SVK-Trainer, „will man es auch gewinnen.“

Persönlich hat Fischer noch nicht allzu viele Erfahrungen mit der Veranstaltung gemacht. Die Bedeutung des Turniers, das heuer zum 70. Mal stattfindet, ist ihm indes bewusst. „Ich habe gehört, dass der Stellenwert früher sehr hoch war und 1500 Zuschauer zu den Spielen gekommen sind.“ Dies sei inzwischen zwar nicht mehr ganz der Fall, ernst nimmt Fischer den Wettbewerb jedoch allemal. „Ich freue mich auf die Sache. Man kennt sich, es gibt viele Derbys.“

Zum Auftakt trifft der SV Klingsmoos im Viertelfinale auf den künftigen Ligakonkurrenten SV Wagenhofen. Die Favoritenrolle in dieser Begegnung nimmt Fischer an. „Wagenhofen ist ein Aufsteiger, der im Mittelfeld der Kreisklasse mitspielen wird.“ Aber sein Team, so Fischer, habe in der vorigen Saison den zweiten Platz belegt und wolle daran anknüpfen.

Zum Auftakt des Donaumoos-Wanderpokals der ersten Mannschaften am Sonntag treffen um 12 Uhr der SV Karlshuld und die DJK Langenmosen aufeinander. Das zweite Achtelfinale bestreiten der BSV Berg im Gau und der FC Zell/Bruck (13.15 Uhr). Die Sieger qualifizieren sich für das Viertelfinale, in dem sich bereits Klingsmoos und Wagenhofen (14.30 Uhr), Untermaxfeld und Ludwigsmoos (15.45 Uhr) sowie Sinning und Grasheim (17 Uhr) gegenüberstehen. Bereits am heutigen Samstag findet der erste Turniertag mit den Reservemannschaften statt.

