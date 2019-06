vor 7 Min.

Herren 40 vor dem Klassenerhalt

„Oldies“ des TC Ehekirchen holen sich in Gersthofen wichtigen Sieg

Von Manfred Burghart

Spannend machten es die Damen des TC Ehekirchen: Dem 5:4-Erfolg gegen Westendorf ließen sie drei Tage später mit dem gleichen Ergebnis in Unterschneitbach eine Niederlage folgen. Jubel gab es bei den Herren 40, die in der Bezirksklasse II bei Rot-Weiß Gersthofen einen 6:3-Erfolg verbuchen konnten und damit den Klassenerhalt bereits unmittelbar vor Augen haben.

l Damen, Kreisklasse II: TC Ehekirchen – TC Westendorf 5:4: Anita Zimmerer (14:12 im Match-Tiebreak) und Gabriela Switschnik machten es in ihren Einzeln spannend, wobei Letztere den Match-Tiebreak mit 8:10 verlor. Karen Bednarz, Melanie Wechsler und Sabine Füssl gewannen jeweils klar in zwei Sätzen. So stand es 4:2 nach den Einzeln. Den noch notwendigen Punkt holten Sabine Füssl/Eva Schwarzrock ungefährdet im Doppel (6:3, 6:3).

lDamen, Kreisklasse II: SV Unterschneitbach – TC Ehekirchen 5:4: Drei Tage nach dem knappen Sieg gegen Westendorf mussten die Damen schon wieder ran. Gabriela Switschnik und Melanie Wechsler mussten verletzungsbedingt ihre Einzel aufgeben. Da auch Anita Zimmerer keinen guten Tag erwischte, lag es an Karen Bednarz, Sabine Füssl und Eva Schwarzrock, die jeweils einen Punkt holten. Somit stand es 3:3 nach den Einzeln. Im Doppel konnten nur noch Anita Zimmerer/Eva Schwarzrock punkten. Nach der Pfingstpause geht es mit der Auswärts-Begegnung beim TC Motzenhofen weiter.

lHerren 40, Bezirksklasse II: TC Rot-Weiß Gersthofen – TC Ehekirchen 3:6: Nach den Einzeln, die Stefan Haberl mit 16:14 im Match-Tiebreak, Felix Hollermeier (6:1, 6:0) und Thomas Bednarz (6:2, 7:5) gewannen und Dimitar Gospodinov von der Aufgabe seines Gegners profitierte, stand es 4:2. Bednarz/Hollermeier und Haberl/Ettenreich holten die Punkte im Doppel zum 6:3-Endstand. Mit einem Sieg im nächsten Spiel nach der Pfingstpause gegen die TeG Lech-Schmuttertal II wäre der Klassenerhalt bereits gesichert.

