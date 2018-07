Herren 50 müssen weiter zittern

vor 45 Min.

Tennis: Burgheimer können Titel noch nicht perfekt machen

Von Peter Abspacher

Schon ein knapper Sieg in Wemding hätte den Herren 50 des TC Burgheim die Meisterschaft gesichert. Am Ende mussten sich die Burgheimer nach teilweise sehr engen Partien mit 3:6 geschlagen geben. Noch aber besteht eine Chance auf den Titel am letzten Spieltag. Die Juniorinnen des TCB unterlagen Mauerbach mit 2:4.

lHerren 50, Kreisklasse 1: TC Wemding – TC Burgheim 6:3: Souverän holten sich Thomas Maier und Franz Hermann ihre Einzel. Auch Michael Bauer punktete nach einem denkbar knappen Match-Tiebreak. Josef Diepold, Robert Hiesinger und Philipp Lenz mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben. Dabei lieferte sich Lenz über gut zwei Stunden einen großen Kampf mit einem deutlich jüngeren Kontrahenten.

Ergebnisse: Maier 6:1, 6:0; Bauer 6:2, 4:6, 11:9; Diepold 5:7, 0:6; Hiesinger 2:6, 2:6; Lenz 6:7, 3:6; Hermann 6:4, 6:2; Maier/Hiesinger 4:6, 4:6; Diepold/Hermann 2:6, 7:6, 6:10; Bauer/Höchsmann 0:6, 1:6

l Juniorinnen, Bezirksliga 2: TC Burgheim – SG Mauerbach 2:4: In sehr flotten und phasenweise hochklassigen Partien holten Annika Braumandl und Milena Stadler die Einzel-Punkte für Burgheim. Anna Stautner und Franziska Schmid zogen gegen ihre Gegnerinnen den Kürzeren. In den Doppel-Matches verpassten Stautner/Schmid ganz knapp den Sieg. Das schon greifbar nahe Unentschieden für die Burgheimer war damit nicht mehr möglich. Braumandl/Stadler verloren ihr Doppel deutlich.

Ergebnisse: Stautner 2:6, 1:6; Braumandl 6:2, 6:1; Stadler 3:6, 7:5, 10:2; Schmid 3:6, 2:6; Stautner/Schmid 6:4, 4:6, 5:10; Braumandl/Stadler 2:6, 0:6.

