Herren 65 vor Aufstieg in die Bayernliga Lokalsport

Tennis: TC am Brandl holt in Gernlindenein 3:3-Remis

Von Valeska Jansen

Die Herren 65 des TC am Brandl sind nur noch einen Schritt vom Aufstieg in die Bayernliga entfernt. Am Mittwoch gegen den TSV Leitershofen können die „Oldies“ die Sensation perfekt machen.

lHerren 65, Landesliga: TC Gernlinden – TC am Brandl 3:3: Als Aufsteiger sind die Herren 65 Tabellenführer und bislang ohne Niederlage. Gerhard Hollmann (1:6, 1:6), Bernd Herrle (6:1, 6:7, 10:5), Robert Miesl (6:2, 5:7, 11:13) und Toni Öxler (6:2, 6:1) konnten beim Tabellendritten TC Gernlinden ein Unentschieden erreichen. Sowohl die Einzel als auch die Doppel um Müller/Herrle (2:6, 4:6) und Miesl/Öxler (7:6, 6:2) waren ausgeglichen.

Das Nachholspiel beim TTC Bad Wörishofen verlief deutlich zugunsten der Neuburger (6:0). Ist die Mannschaft am kommenden Mittwoch daheim gegen den TSV Leitershofen ebenfalls erfolgreich, könnte das den Aufstieg in die Bayernliga bedeuten.

lDamen, Bezirksklasse 2: TC Kaisheim – TC am Brandl 1:8: Lediglich Christina Gramlich (7:5, 6:7, 6:10) verpasste den Sieg knapp. Susanne Poetsch (6:2, 4:6, 10:7), Valeska Jansen (6:3, 6:3), Carolin Egen (6:1, 6:1), Stefanie Schwärzli (6:1, 6:1) und Lisa Scheller (6:1, 6:3) beendeten die Einzel souverän. Poetsch/Jansen (6:4, 6:4), Egen/Schwärzli (6:3, 6:4) und Gramlich/Scheller (6:1, 6:0) dominierten auch die Doppel klar.

lJunioren 18, Kreisklasse 1: TC Kaisheim – TC am Brandl 0:6: Auch die Junioren 18 waren in Kaisheim die deutlich spielstärkere Mannschaft. Philipp Hein (6:0, 6:2), Stefan Ziegler (6:1, 6:1), Manuel Hell (6:0, 6:3) und Johannes Plach (6:0, 6:1) zeigten sich überlegen. Hein/Plach (6:0, 6:0) und Ziegler/Hell (6:1, 6:0) beendeten die Partie im Eiltempo.

lKnaben 16, Bezirksklasse 1: TC am Brandl – TC Donauwörth 3:3: Lukas Wagner (6:3, 6:3) und Benedikt Hensche (6:4, 6:2) legten vor. Aber Johannes Wermuth (1:6, 3:6) und Maximilian Rapp (0:6, 0:6) fehlte die Spielidee. Wermuth/Rapp (4:6, 6:2, 10:7) waren schließlich die erfolgreiche Paarung, während Wagner/Hensche (3:6, 4:6) nicht an ihre Einzelsiege anknüpfen konnten.

lFreizeit-Herren Doppel 60, Kreisklasse 1: TC am Brandl – TC Fünfstetten 2:2: Die Freizeit-Runde erkämpfte sich das dritte Remis in vier Spieltagen. Nauderer/Kumpfe (6:0, 3:6, 10:8 sowie 6:2, 6:4) spielten souverän auf und entschieden beide Doppel-Begegnungen für die Brandler. Burkert / Kress (2:6, 1:6) konnten kaum Gegenwehr leisten, während Richter/Egen (1:6, 6:1, 7:10) den Gesamtsieg haarscharf verfehlten.

