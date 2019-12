vor 54 Min.

Herren stehen sich selbst im Weg

TSV Neuburg muss sich trotz 32 Punkten von Thomas Slowik im Kellerduell gegen den TSV Etting-Ingolstadt geschlagen geben. Auch die U18 verliert. Besser läuft es bei den Damen, die souverän gewinnen

Neuburg Während die Herren und die U18 der Basketballer des TSV Neuburg Niederlagen einstecken mussten, feierten die Damen einen Sieg.

Die Herren des TSV Neuburg standen sich selbst im Weg und verloren das Kellerduell gegen den TSV Etting-Ingolstadt mit 77:84. Gegen die routinierten Gäste wollten Neuburg vor allem schnell spielen, schließlich konnte der TSV mit einem Kader von zwölf Mann auflaufen. Doch zu oft schlossen die Ottheinrichstädter zu überhastet ab und fanden im ersten Viertel keinen Rhythmus im Wurfabschluss. In der Defensive zeigte sich zudem die Unerfahrenheit der Verteidiger: Frühe Fouls gegen die stämmigen Ettinger waren die Folge und der Rückstand im ersten Viertel von 15:18 die Konsequenz. Dass es zur Halbzeit allerdings unentschieden stand (34:34), verdankten die Baskets wieder einmal ihrer Stärke im Offensivrebound. Doch in der zweiten Hälfte wurde das Spiel immer zerfahrener. Überhastete Abschlüsse und schnelle Fouls führten zu einer Verunsicherung der Neuburger, wohingegen die Gäste über ihre Freiwurftreffsicherheit selbstbewusster wurden. Auf diese Weise konnte der TSV Etting in einem nicht schön anzusehendem dritten Viertel auf 53:60 davonziehen. In den letzten zehn Minuten wollten die Baskets noch einmal alles geben und konnten zunächst vor allem durch ruhigeren Spielaufbau und Abrollen zum Korb Erfolge erzielen. Dennoch konnten die Baskets das Spiel nicht mehr drehen und finden sich vor dem Derby gegen Schrobenhausen im Tabellenkeller wieder. (esch)

TSV Neuburg Thomas Slowik (32 Punkte), Holger Friedrich (10), Philipp Meier (9), Christian Eschner (7), Christoph Graef (6), Valentin Bergbauer (6), Merlin Zierer (5), Johann Leidl (2), Viktor Wiedemann, Florian Henle, Johannes Höchsmann.

Am fünften Spieltag empfingen der TSV Neuburg Etting-Ingolstadt. In einem Spiel, in dem die Neuburger Damen das Tempo im ersten Viertel klar bestimmten und am Ende deutlich mit 21:6 für sich entschieden, gestalteten sich die weiteren Durchgänge ausgeglichener. Überschattet von einer Verletzung aufseiten der Gastgeberinnen, war der Sieg der Baskets zwar nie ernsthaft gefährdet, jedoch taten sie sich in der Folge schwer, zu Punkten zu kommen. Die Gäste aus Etting nutzten vielfach die Abschlussschwächen ihrer Gegnerinnen und kamen vermehrt zu einfachen Korberfolgen im Schnellangriff. Nichtsdestotrotz verloren die Neuburgerinnen keines der vier Viertel, wodurch das Spiel verdient mit 53:32 gewonnen wurde. (lw)

TSV Neuburg Abora De Klerk (17 Punkte), Elena Schöfer (16/ 2 Dreier), Laura Morgott (6), Rebecca Hollinger (5), Annabell Athanassiou (4), Julia Brauner (3), Annika Weinand, Nina Vogel (2), Zana Ramljak-Lukac, Annika Weinand, Laura Schütze

Nach der ersten Niederlage der U18 am letzten Heimspieltag musste sich die Mannschaft ein weiteres Mal gegen das starke Team aus Sonthofen beweisen. In den ersten beiden Vierteln konnten die Neuburger durch eine gute Offensive dranbleiben (32:36). Durch einen schlechten Start in die zweite Hälfte fielen die Neuburger zurück und konnten sich davon nicht mehr erholen, somit endete dieses Spiel 66:79. (lw)

TSV Neuburg Johannes Ried (37 Punkte), Thomas Reimer (17), Le Ann Nguyen (5), Joseph Göksin (3), Ulrich Mages (2), Marko Jerimic (2), Pablo Mittag, Simon Birkmeier.

Themen folgen