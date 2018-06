HerrenfertigenIngolstadt ab

vor 28 Min.

Tennis: Weichering

Von Barbara Walter

Die Damen, Herren und Herren 30 des SV Weichering konnten am vergangenen Spieltag Siege erzielen, während die Bambini und Knaben 14 Niederlagen hinnehmen mussten.

lBambini, Bezirksklasse 3: SV Weichering – TSV Hohenwart 0:6: Die neu gegründete Bambini-Mannschaft hatte in ihrem ersten Punktspiel starke Gegner, sodass kein Match gewonnen werden konnte.

Ergebnisse: Nico Stapf 1:6, 1:6; Dominik Brandstetter 2:6, 1:6; Emma Bährle 0:6, 0:6; Christoph Niedermeier 1:6, 0:6. Stapf/Niedermeier 0:6, 0:6, Sophia Fürst/Anna-Sophie Krammer 0:6, 0:6.

lKnaben 14, Bezirksklasse 3: SV Weichering – TC Waidhofen 1:5: Die Knaben konnten nur ein Einzel gewinnen. Dies gelang Katharina Omasreiter mit einem 6:3, 6:2-Erfolg.

Weitere Ergebnisse: Jonathan Mack 0:6, 1:6; Viktoria Mödl 3:6, 2:6; Sophia Schneider 3:6, 2:6; Mack/Omasreiter 1:6, 1:6; Mödl/Anna-Maria Seeger 0:6, 3:6.

lDamen II, Kreisklasse 2: SV Weichering – TC Brunnen II 3:3: Wichtig war, dass Teresa Schmidl in ihrem Einzel mit 6:3, 5:7, 10:4 die Oberhand behielt, da ansonsten lediglich Susanne Then ihr Match gewann.

Weitere Ergebnisse: Anja Behr 1:6, 2:6; Simone Staudinger 2:6, 4:6; Behr/Then 6:3, 6:3; Schmidl/Staudinger 1:6, 1:6.

lDamen, Bezirksklasse 2: SV Weichering – TC Schweitenkirchen 9:0: In allen Einzeln und Doppeln – wenn auch teilweise hart umkämpft – behielten die Weicheringer die Oberhand.

Ergebnisse: Ramona Templer 6:1, 6:2; Corinna Mandlmeier 6:2, 6:2; Maria Wagner 6:1, 6:0; Veronika Schmidl 6:0, 6:0; Katharina Huber 6:3, 6:1; Ramona Mandlmeier mit 6:4, 5:7, 10:6; Templer/R. Mandlmeier 7:5, 4:6, 10:5; Wagner/Schmidl 6:0, 6:2; C. Mandlmeier/Huber siegte 6:2, 6:2.

lHerren, Bezirksklasse 2: SV Weichering – MTV Ingolstadt 9:0: Auch die Herren konnten einen ungefährdeten Sieg einfahren.

Ergebnisse: Tobias Mandlmeier 6:3, 6:0; Thomas Mandlmeier 6:1, 6:0; Markus Brandstetter 6:4, 6:4; Tobias Walter 6:1, 6:0; Martin Blank 6:2, 6:7, 10:3; Florian Resch 6:4, 6:3; T. Mandlmeier/Brandstetter 6:2, 7:6; Th. Mandlmeier/Resch 6:2, 6:0; Walter/Blank 6:1, 6:1.

lHerren 30, Bezirksliga: SV Weichering – TSV Milbertshofen 7:2: Die Herren 30 bleiben in der Bezirksliga ungeschlagen. In dieser Begegnung verliefen die Matches jedoch sehr ausgeglichen. Am Ende behielten die Weicheringer vier Mal (!) im Match-Tiebreak die Oberhand.

Ergebnisse: Michael Haberl 6:0, 6:3; Norbert Florian 7:5, 2:6, 10:4; Klaus Wagner 2:6, 3:6; Markus Zweimüller 7:5, 7:5; Sebastian Häckl 3:6, 6:3, 10:3; Florian Häckl 7:5, 3:6, 10:7; Florian/Wagner 7:6, 6:4, S. Häckl/F. Häckl 3:6, 6:3, 10:7; Haberl/Zweimüller 6:3, 4:6, 6:10.

