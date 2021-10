Historie

vor 52 Min.

Ein ganz besonderes Schriftstück kehrt zum TSV Neuburg zurück

Plus Der TSV Neuburg hat einen Brief aus seinem Gründungsjahr 1862 geschenkt bekommen. Um den Inhalt herauszufinden, musste erst einmal die Kurrentschrift entziffert werden. Kein einfaches Unterfangen – und der Brief hatte noch mehr Interessantes zu bieten.

Von Gloria Geissler

Wenn Papier sprechen könnte, so hätte dieses mit Sicherheit ganz besonders viel zu berichten. Es könnte erzählen, wer damals an dem vielleicht hölzernen Tisch saß, die Feder zur Hand nahm und mit Tinte zu schreiben begann. In wessen Namen er diese Einladung verfasste und was den Schreiber dazu bewogen hatte, den Neuburger Turnverein einzuladen. Denn all das haben die neuen Besitzer des Schriftstückes bisher nicht herausfinden können. Fest steht allerdings: Den Brief, den die Geschäftsführerin des TSV Neuburg, Anja Hofmann, in Händen hält, ist fast 160 Jahre alt und hat zwei Weltkriege überlebt.

