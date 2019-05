vor 38 Min.

Hoffen und Bangen nach dem „Pflichtsieg“

Der SC Feldkirchen kann nach dem 5:3-Erfolg gegen die TSG Untermaxfeld II weiter vom Aufstieg in die A-Klasse träumen. Nachdem das Fieber-Team seine letzte Saisonpartie absolviert hat, muss es jetzt auf einen Ausrutscher der DJK Sandizell warten

Der SC Feldkirchen steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die A-Klasse. Nach dem 5:3-Erfolg im letzten Saisonspiel gegen die TSG Untermaxfeld II hat der SCF vier Punkte Vorsprung auf die DJK Sandizell, die zwar noch zwei Partien auszutragen hat – eine davon allerdings gegen die „Zweite“ des VfR Neuburg.

Ludwigsm. – Unterm. II 1:5

Die Heimmannschaft ging nach einem tollen Sololauf von Josef Fischer durch die gesamte Untermaxfelder Hintermannschaft in der elften Minute mit einem überlegten Außenrist-Schuss in Führung. Die TSG brauchte bis zur 28. Minute, ehe der Ausgleich nach einem Flankenball von der linken Seite durch Jonas Spreng fiel. Die Gäste hatten in der 37. Minute die Führung auf dem Fuß. Aber im letzten Moment wurde auf der Linie geklärt. SVL-Angreifer Miklos Imre wurde in der 44. Minute einschussbereit abgeblockt. Nach Wiederbeginn ging die TSG in der 51. Minute durch Marco Seitle mit 2:1 in Front. Nur eine Zeigerumdrehung später erhöhte Sascha Bissinger aus kurzer Entfernung auf 3:1. Untermaxfeld stellte nach einem einfachen Ballverlust des SVL im Mittelfeld erneut durch Bissinger in der 74. Minute auf 4:1. Kurz vor dem Schlusspfiff erzielte Michael Edler nach einer Ecke den 5:1-Endstand (90.). (svl)

Feldkirchen – Unterm. II 5:3

Im letzten Saisonmatch standen die Hausherren gehörig unter Druck, denn sie durften sich keinen Ausrutscher erlauben, um ihre Aufstiegschancen zu wahren. Aus diesem Grund legten die Hausherren auch mächtig los und hatten bereits nach zwei Minuten zwei erstklassige Chancen, um in Führung zu gehen. Diese konnten aber nicht genutzt werden. Bereits 60 Sekunden später schlug Georg Held eine Ecke vor das Gäste-Gehäuse, wo ein Abwehrspieler unglücklich das 1:0 für die Einheimischen erzielte. Nun kam auch die TSG besser ins Spiel und hatte in der achten Minute durch Uwe Gottschall ihre erste Chance. Seinen 18-Meter-Schuss konnte Keeper Daniel Behr aber entschärfen. In der 20. Minute fing Nazari Safiullah den Ball im Mittelfeld ab, tankte sich auf der rechten Seite bis in den Strafraum durch und scheiterte am Torwart. Den Abpraller vollstreckte Thomas Häckel zum 2:0. Nun verflachte das Geschehen und die Mösler kamen in den letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs immer besser in die Partie. Alexander Edler hatte kurz vor der Pause die Chance zum Anschluss, scheiterte jedoch an Behr (40.).

Nach der Pause plätscherte das Geschehen etwas vor sich hin, ehe Held einen tollen Pass auf Safiullah schlug und dieser den Ball quer vor das gegnerische Gehäuse spielte, wo Dominic Schmidtner nur noch zum 3:0 einschieben musste (66.). Nur eine Minute später erzielte Safiullah nach einer schönen Aktion von Häckel die beruhigende 4:0-Führung. Die TSG verkürzte durch Marco Seitle in der 68. Minute mit einer direkt verwandelten Ecke auf 1:4. Schließlich durfte in der 81. Minute wiederum Safiullah jubeln, als er zum 5:1 traf. In der Schlussphase konnten die Gäste durch einen Foulelfmeter und Volleyschuss noch auf 3:5 verkürzen. Dabei blieb es. (scf)

