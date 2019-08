22:00 Uhr

Hohe Hürde für den SV Karlshuld

Mösler gastieren am Samstag beim offensivstarken SV Kasing

Von Roland Geier

Nach dem misslungenen und enttäuschenden Heimauftakt gegen den TSV Hohenwart (0:3) steht der SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar am Samstag (16.15 Uhr) beim SV Kasing vor einer hohen Hürde.

Dass mit den Kasingern nicht gut Kirschen essen ist, erlebten die Grünhemden, als sie im „Relegationsroulette 2017/2018“ nach einem 3:2-Erfolg und einer folgenden 3:4-Pleite gegen Kasing das dritte Relegationsmatch gegen die Croatia Großmehring bestreiten mussten und schließlich in die Kreisklasse abstiegen. Naz Seitle, der aktuelle Trainer des SV Karlshuld, war damals noch Zuschauer – und beeindruckt vom SV Kasing. „Das war damals schon eine Topmannschaft, die sich nun weiterentwickelt hat. Dementsprechend wird das eine Hammeraufgabe für uns“, so Seitle.

Auch in der vergangenen Saison sorgte der Aufsteiger in der Kreisliga lange Zeit für Furore. Bis zum 21. Spieltag führte Kasing die Tabelle an. Doch dann ging der Truppe von Trainer Fabian Reichenberger die Puste aus und sie belegte am Ende immerhin noch Rang sechs. Dass auch in dieser Spielzeit mit dem Reichenberger-Team zu rechnen ist, obwohl man nur den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben hat, zeigt der klare 3:0-Auftaktsieg gegen den TSV Baar/Ebenhausen. Neben Top-Torjäger Martin Oblinger, der gleich mit einem Doppelpack aufwartete, hat sich der SVK in der Offensive weiter verstärkt. „Mit Johannes Boyer vom SV Menning haben sie einen Stürmer geholt, der brandgefährlich ist. Aber wir werden es ihnen schwer machen – und wenn wir ein bisschen Spielglück haben, können wir auch etwas holen“, so der Karlshulder Übungsleiter. Etwas verbessert habe sich indes die Personalsituation. Bis auf Benjamin Anikin (Urlaub) und Dominik Berchermeier (Hochzeit) stehen alle Akteure zur Verfügung.

B-Klasse 2 Donau/Isar: Die Reserve des SV Karlshuld startet am Sonntag um 13 Uhr im Sport-Tenne-Stelzer-Stadion gegen den zweiten Anzug des MTV Ingolstadt in die Saison 2019/2020.

